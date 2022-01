Bakan Soylu: Karayılan, senin canını alacağız bilesin

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve bu birime bağlı şube müdürlerinin katılımıyla başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Soylu, "Böyle bir toplantı Almanya, Fransa veya İngiltere'de yapılsa, bizim yaşadıklarımızı yaşamış 10 kişi bulunamayacaktır" dedi.

Hiçbir Batılı ülkede çocukların, kurşunlanmış ve yan yana dizilmiş bebek, çocuk fotoğraflarını gazetede görerek büyümediğini belirten Bakan Soylu, "Öyle bir fotoğrafın üstünde, 'Pınarcak'ta katliam; 29 ölü', 'Cevizdalı'nda baskın; 36 kişi öldürüldü' diye manşetler okuyarak büyümedi. Köy baskını diye bir şeyi, belki en son Orta Çağ'da yaşadılar, tarih kitaplarında okudular. Bunları biz yaşadık. Bunlarla biz büyüdük. Bunun acısını, evlat acısını, kardeş acısını, insan maliyetini, maddi manevi maliyetini biz çektik" dedi.



'BİZE NE YAPILDIĞINI BİLİYORUZ'

Vesayet, küresel güçler derken neyi kastettiklerini bildiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bize ne yapıldığını biliyoruz. Hala kendi köşe yazılarında dış mihraklar cümlesini alaya, hafife alanlar Amerika'dan binlerce TIR'la bir terör örgütüne, Amerika'nın kendi vergileri, bütçesiyle para ayrıldığını herhalde görmezden geliyorlar. Avrupa'nın birçok ülkesinin terör örgütüne lojistik, moral sağladığına, Avrupa'nın içinden para toplanmasına seyirci kalınmasını herhalde görmezden geliyorlar. Herhalde Amerika, Batı ve Avrupa'nın terörü desteklediğini bundan 50 yıl önce söylemiş olsaydık, bugün o alaya alanlar yine kıs kıs gülerdi" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE YAYIN YAPAN HAİNDİR'

Kendi devletini, memleketini düşünmeyen zavallılar ve gafillerin, bu ülkenin nasıl özgür ve hür olduğunu unutan zeliller olduğunu söyleyen Soylu, "Kendi ülkesinin yarınlarını değil, talimat aldıkları efendilerinin yarınlarına kendini odaklamışlar. Amerika'dan para alıp da Türkiye aleyhine yayın yapan haindir. Bu gazeteci de olsa, ilim adamı da olsa, bir siyasi partiye mensup olsa da haindir. Bu kadar açık ve net. Hain oğlu haindir hem de. Süslü püslü cümlelerle oranın büyükelçilerinin talimatıyla beraber iş yapanlar haindir. Tarihin her döneminde haindir. Bin yıl önce de haindir, bin yıl sonra da haindir" ifadelerini kullandı.



'YENİDEN OTORİTE KURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

DEAŞ ve PKK'nın, Suriye ve Irak'ta tamamen kaybettikleri otoritesini yeniden kurmaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, şu uyarıda bulundu:

"PKK'nın silahlı terörist sayısı 156 kaldı diyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, biz ipi biraz gevşetirsek, mücadelede biraz rehavete kapılırsak bunu çok değil, iki ayda 5 bin yaparlar, silah verirler, eleman verirler ve Allah göstermesin, bu ülkeyi tekrar eskinin karanlık günlerine döndürürler. En büyük tehlikemiz terörle mücadelede kendimizi yeterli görmektir. 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar' ifademizi sakın bir aforizma veya bir motto söylem olarak görmeyin. Bunun bir anlamı var. Bir kişi kalsa bile, bunlar para bulurlarsa, ortam bulurlarsa yeniden yapılanırlar. Uyuyan ve uyutulan terörist hücreler kavramına bile tahammülümüz yoktur."



500 KİŞİLİK LİSTE UYARISI

Terör örgütünün 2014- 2015 yıllarında 5 bin 550 kişiyi dağa çıkardığı ve yaklaşık 3-4 yıldır terör örgütüne katmaya çalıştıkları kişi sayısının gittikçe azaldığını söyleyen Bakan Soylu, bu sayının geçen yıl 53, bu yıl ise 51'e düştüğünü açıkladı. Şimdi yeni bir tezgahı gündeme koymaya çalıştıklarını kaydeden Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"500 kişilik bir liste yaptılar, yapan bizatihi Murat Karayılan ve arkadaşlarıdır. Bu 500 kişilik listeyi Türkiye'ye, kendi yandaşlarına, beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar. Her şeyi adım adım takip ediyoruz. Buradan teröristlere ve destekçilerine bir kez daha söylemek istiyorum, Türkiye eski Türkiye değil, Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. Size nefes aldırmayız, bu ülkenin evlatlarının, çocuklarının yakasından düşün. TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız üzerinden kaybolmaz. Bunu biliyoruz, hangi iş birliklerini yaptığınızı da teröre nasıl tabi olduğunuzu da hangi ülkelerin istihbaratlarına elemanlık yaptığınızı da hepsini biliyoruz. Bu ülkenin barışını, huzurunu, kardeşliğini Amerika'nın, Avrupa'nın uşaklarına bozdurmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Bedeli ne olursa olsun."



'BİR TEK KIRINTI BIRAKMAYACAĞIZ'

Terörle mücadelenin en zirvesinde olunduğunu ve kimseye pabuç bırakılmayacağını dile getiren Bakan Soylu, Suriye ve Irak'ın kuzeyini temizlemedikçe, hayallerindeki terör koridorunu hayallerinden söküp atmadıkça, bir daha akıllarına getirebilecek bir anlayış bırakmadıkça terörle mücadelenin bitmeyeceğini kaydetti.

Güneydoğu ve Doğu'daki yatırımları anlatan ve insanların gece 3'e, 4'e kadar huzurlu şekilde terör örgütlerinden korkmadan, çekinmeden, çocuklarıyla rahat şekilde yürüyebilmesi, hayatın tadını çıkarabilmesi için mücadelenin süreceğini kaydeden İçişleri Bakanı Soylu, "Amerika da Avrupa da karşımızda olsa da Türkiye'ye adamlarını da sızdırsalar, biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD de olsa, Allah şahittir Cumhuriyet'in ikinci asrına terörle ilgili bir tek kırıntı bırakmayacağız. Siyaseti kendilerini bir koruma zırhı olarak görenlere söylüyorum" dedi.



2022 TERÖRLE MÜCADELEDE 'NEFES ALDIRMAMA' YILI

2022 yılının, terörle mücadelede 'nefes aldırmama' yılı olacağını ve anlayışın ve parolanın da bu olması gerektiğini açıklayan Bakan Soylu, bugün bazı çevrelerin, atılan her adımda çıldırmasının boşuna olmadığını kaydederek, Doğu ve Güneydoğu'da terör iltisaklı belediyelere yapılan görevlendirmelerin, bugün terörle mücadelede elde edilen kazanımların belkemiği olduğunu söyledi.



SAYILARLA TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede başarılarının açık ve sayılara da yansıdığını paylaşan Bakan Soylu, "2016'dan bugüne kadar sadece ikna yöntemiyle 1064 kişiyi dağdan indirdik. Sadece 2021'de ikna ile teslim olan kişi sayısı 199, örgüte katılım ise tarihinin en düşük sayısı olan 51'dir. Yani dağa katılanın 4 katını sadece iknayla, ailelerle görüşerek, sizlerin çabasıyla dağdan indirdik. Terörle mücadelede geldiğimiz noktanın en önemli göstergelerinden biridir. 2020 yılında 248, 2021 yılında 183 terör eylemini oluşmadan engelledik. Meydana gelen terör eylemleri, 2020- 2021 arasında yüzde 53 oranında azaldı. 481'den 226'da düştü. Bu 226'nın çok büyük bölümü sınır tacizlerinden kaynaklıdır" diye konuştu.



'KARAYILAN CANINI ALACAĞIZ SENİN'

Terör örgütünün kendi içinde konuşamadığını, birbirine meramını anlatamadığını, talimat veremediğini ve durumunu öğrenemediğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Geri zekalı Murat Karayılan geçen günlerde bir konuşma yapıyor. 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin halen yaşadığının zannında, geri zekalı olduğu için, temas kuramadığı için. Karayılan, canını alacağız bilesin. Bak canını alacağız senin. Sadece senin canını almayacağız, senin canını aldığımız zaman seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'de o gün üzülecek çok az bir kesim olacak ama Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların önemli bölümü de Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir. Telsiz konuşmalarıyla ilgili 2016'da 14 bin 582 iken, 2021'de 153'e düştü. Bu, terör örgütü mensuplarının birbiriyle irtibat kuramadığı, haberleşemediği, stratejilerini anlatamadıkları ve sadece saklanmakla yetindikleri bir çöküşün içine girmeleridir."



2022 İÇİN EN BÜYÜK ÜÇ TEHDİTİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılına ilişkin ise terör örgütleriyle ilgili en büyük tehditler olarak şu tehlikeye işaret etti:

"Bir, PKK'nın hemen Van ve Ağrı'nın ötesinde oluşturduğu karargahtır, gözümüz kulağımız, zihnimiz ve aklımız orada olacaktır. İki, Kuzey Irak ve Suriye, Nusaybin, Kızıltepe aynı zamanda Şırnak Bestler Dereler bölgesi, Cizre'nin karşısı, Hatay'ın karşısından Türkiye'ye mühimmat, patlayıcı ve terörist sızdırmalar olacaktır. Üçüncü, 2022 yılındaki diğer tehdidimiz YPS'dir, yani terör örgütünün şehir içi yapılanmalarıdır. Kırsalda diz çöken, mağaralarından fare gibi çıkamayan teröristlerin yerini, terör örgütü şehir içi yapılanmalarla tahkim etmeye çalışmaktadır. En son Şırnak Cizre'de yaşadığımız hadise tamamen bunun önemli bir benzeridir. Özellikle kahramanlarımızı hedef alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde orayı terörize etmeye çalışan, milletimizin orada kendine gelen güvenini yeniden endişeye sevk etmeye çalışan bir anlayışı yeniden tahkim etmeye çalışacaklardır. Bir tek şey söylüyorum; aman vermeyeceksiniz, acımayacaksınız. Kimsenin lafına ve sözüne bakmayacaksınız. Ve terör bu ülkede bitiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihe geçen ve bundan 50- 100 yıl sonra, 'Allah onlardan razı olsun' diye peşinizden dua edilen kadrolar olacaksınız."