Firari 2 komiser ve öğretmen gaybubet evinden çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firarilerini yakalamaya yönelik çalışma yapan özel ekip firari 2 komiserin izini sürdü. Firari şahıslardan birincisi ihraç komiser M.Ç'nin Çankaya İlçesi'nde saklandığı gaybubet evinin tespit edilmesi sonrası özel ekip tarafından aylarca takibe alındı.

Adım adım iz süren özel ekip, M.Ç.'in saklandığı gaybubet evinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, kılık değiştirrerek dışarıya çıktığını tespit etti. Operasyonun düğmesine basan özel ekip gaybubet evine baskın düzenleyerek firari ihraç komiser M.Ç.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri evde yaptığı aramada ihraç öğretmen Ö.Y.'nin de saklandığını tespit ederek yakaladı. Hakkında kesilenmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasının olan M.Ç'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından "Bağlılığı ve teslimiyeti en yüksek seviyede olan" kişileri ifade eden şekilde kodlandığı ve şahsin Bylock kullanarak birçok örgütsel mesajlaşma gerçekleştirdiğini tespit etti. Ayrıca gaybubet evinden çıkan yüklü miktarda Türk lirası, Dolar, Euro cinsinden paraya, çok sayıda cep telefonuna, dijital materyaller ve örgütsel evrak ile dokümana polis tarafından el konuldu.





KAÇARKEN YAKALANDI



Ayni saatlerde firari şahıslardan ikincisi olan ihraç komiser H.D.'in Yenimahalle semtinde saklandığı gaybubet evine de operasyon gerçekleştiren özel ekip firari sahsı kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda firari H.D.' nin sahte kimlik kullandığını, kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasının olduğunu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 'Bağlılığı ve teslimiyeti en yüksek seviyede olan" kişileri ifade eden şekilde kodlandığı ve g Bylock kullanarak birçok örgütsel mesajlaşma gerçekleştirdiğini tespit etti. Gaybubet evinde yapılan aramada ele geçirilen sahte kimliğe, çok sayıda cep telefonuna, dijital materyallere ve ç örgütsel evrak ile doküman ele geçirildi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu yakalanan FETÖ'cülerin emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve infaz kurumuna teslim edilecek.