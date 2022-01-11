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Giriş Tarihi: 12.1.2022 01:15

İstanbul'da 6 katlı binanın çatısı 3 otomobilin üstüne uçtu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 6 katlı binanın çatısı 3 otomobilin üstüne uçtu

İstanbul Bağcılar'da şiddetli fırtına nedeniyle 6 katlı binanın çatısı sökülerek park halindeki otomobillerin üzerine uçtu.

Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısı fırtına sebebiyle yerinden sökülerek park halindeki 3 otomobilin üzerine uçtu.
Olay, 23.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1385'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden sökülerek sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler sokağı trafiğe kapatırken çevrede önlem aldı. Uçan çatının 3 otomobile zarar verdiği belirtildi. Ekiplerin uçan çatıyı kaldırma çalışmaları sürürken olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

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İstanbul'da 6 katlı binanın çatısı 3 otomobilin üstüne uçtu
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