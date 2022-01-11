Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz

Şehit aileleri, Adıyaman
'da 4 yıl önce gerçekleştirilen operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan, sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan HDP
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
'e tepki geldi.
Batman'ın Sason ilçesindeki Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik:
Kimi vekillik adı altında çıkıp, şehit yakınlarımıza küfür edecek, bir başkası teröristlerle sarmaş dolaş fotoğraflar çektirecek. Bunu kabul etmiyoruz. Hükümetimizden ve Meclis'teki gerçek milletvekillerinden bunları en kısa sürede kapı dışına atmalarını talep ediyoruz.
Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir
: Dünyada, teröristlere bu kadar kol kanat geren ve bunları yüce Meclis'te barındıran başka bir ülke yok.
Şehit Özel Harekât Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir:
Oğlum 3 Kasım 2017'de Semra Güzel'in vekil olduğu Diyarbakır'da şehit edildi. HDP terör örgütüdür, parti değildir. Kapatılmalıdır. Derhal o terörist milletvekilinin vekilliği düşürülsün. Kutsal Meclis çatısı altında bir teröristin milletvekili olarak kalmasını istemiyoruz.
Şehit Yaşar Yavaş'ın eşi Halime Yavaş:
HDP'nin Meclis'te ne işi var? Bu teröristlerin Meclis'te olmaları kanımıza dokunuyor. Dolaylı yoldan biz onları besliyor maaş veriyoruz, evlatlarımın haklarını yiyorlar. Artık Meclis'imizde katil istemiyoruz.
Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş:
HDP'nin Meclis'te yer alması, devletimizden maaş alması biz şehit aileleri ve halkımız için hakaret. Şehit ailesi olarak onların vekil diye ortada gezmesine kahroluyoruz.
Gazi Mehmet Eğin:
Beni gazi, arkadaşlarımı şehit eden vatan hainleri milletin vekili olamaz.
Diyarbakır annesi Fatma Akkuş:
Bunların kapatılması için daha başka delile gerek var mı? Çıkan fotoğraf HDP-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop:
ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN FEZLEKESİ VAR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, HDP'li Güzel'le ilgili daha önceden de "Örgüt üyeliğiyle ilgili" bir dosyanın olduğunu söyledi. Meclis tarihinin sayıca en fazla dosya sayısına ulaştığını belirten Şentop, bunlar arasında vahim iddialar içeren dosyaların da olduğuna işaret ederek, bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından dokunulmazlığın kaldırılması gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi. Şentop'u tebrik ederek destek veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis'in başkanı olarak, milletvekili sıfatı taşıyan birisinin PKK'lı teröristle fotoğrafı çıktıktan sonra yüce Meclis'in onurunu korumak için açıklama yapmıştır" dedi. Zübeyde YALÇIN
GÜZEL'İN FEZLEKESİ BAKANLIKTA
Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti. Dilhan DUMANOĞLU