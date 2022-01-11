Pendik’te zehirlenen köpeklerle ilgili 2 kişi tutuklandı

İstanbul Pendik'te 5 Temmuz 2021 tarihinde iddiaya göre sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edilirken belediye ekipleri, arazideki köpek cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Yapılan inceleme neticesinde bir çoğunun zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen M.A. ve B.F.Ç. olduğu öğrenilirken şüphelilerin köpekleri zehirleyerek Pendik Belediyesince zehirlendiği izlenimi verecek şekilde video çektikleri ve yine daha önce belediyede görev yapmış N.K.'ya gönderdikleri, N.K.'nın da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIKTAN BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve B.F.Ç.'nin emniyet işlemlerinden sonra adliyeye getirildiği, savcılıktan ise 'Birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği açıklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Basın açıklamasında aynı zamanda 2 şüphelinin de İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtilirken yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkması için gereken tüm işlemlerin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.



