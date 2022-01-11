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Giriş Tarihi: 11.1.2022 11:20

Uçuş ekipleri ve Türk vatandaşları Kazakistan’dan tahliye ediliyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçuş ekipleri ve Türk vatandaşları Kazakistan’dan tahliye ediliyor

Kazakistan'da yaşanan iç karışıklıkta uçuşların durdurulması nedeniyle ülkede mahsur kalan uçuş ekipleri ile Türk vatandaşları Türkiye'ye getiriliyor. Tahliye seferi ile birlikte ülkeye giden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da operasyonu yakından takip ediyor

Uçuş için gerekli izinlerin alınmasının ardından tahliye seferi için İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan ve Türkiye saatiyle saat 06.00 sıralarında Almatı Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Yolları'na ait Boeing 777-300ER tipi uçağı üçü bebek 167 yolcusuyla kalkış yaptı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın da içinde bulunduğu uçağın öğlenden sonra İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Uçakta THY ve ACT Havayolları uçuş ekipleri, birlikte Azerbaycan merkezli özel kargo havayolu şirketi Silk Way Airlines çalışanları ile ülkede bulunan Türk vatandaşları da yer alıyor.

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Uçuş ekipleri ve Türk vatandaşları Kazakistan’dan tahliye ediliyor
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