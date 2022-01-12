İBB, 25 farklı taşınmazı satışa çıkaracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 2'nci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 2'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, daha önce reddedilen, mülkiyeti İBB'ye ait KİPTAŞ Venezia Konutlarının satışı teklifi yeniden gündeme geldi.

AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Bu konutlar satılıp parasıyla reklam, tanıtım yapılacak. Bunu biliyoruz, bütçenin nereye harcandığı hepimizce malum. Sanki burayı satıp, buradan elde edilecek parayla konut yapacaklarmış gibi şimdi bunu ambalajlamaya çalışıyor. İş yapmamanın bahanesi 'engelleme' olmuş. Bizim bir şeyi engellediğimiz yok, belediyeye ait olan bir taşınmaz. Daha önceki dönemde yönetim tarafından belediyeye kazandırılmış konutlar. Bari kamulaştırmadan vazgeçtiniz, aslında burası kamulaştırma karşısı kullanılacak yerlerdi. Şimdi tasfiyede, kentsel dönüşümde kullanın diyoruz. Sadece gece kondu tasfiye edilmiyor ki, sadece gecekondular riskli yapılar değil ki, lüks konut olan sitelerde de tasfiye edilmesi gereken yerler var. Siz hele bir çıkartın bu yerleri, 'kentsel dönüşümde takasta, transferde kullanacağız diye' çıkartın bakalım. Gelip talip olacak mı vatandaşlar? 3 senedir aynı şeyi tekrar tekrar getirip buradan karar çıkartmak yerine, çok edebiyatını yaptığınız depremle ilgili çalışma yapın bakalım bu konutlar değerlendirilebilecek mi? O zaman görelim. Bu konutları satamadılar mı hiç depremle ilgili konut yapmadılar bugüne kadar. Hiç depremle ilgili bir çalışma yapmamanın bahanesi Venezia Konutlarını satamamaktan mı kaynaklanıyor? Yok ki böyle bir niyet. Ama şimdi bunu sattırmak için bir şey söylemeye çalışıyorlar. Ben de Tarık Bey'in teklifine karşı bir teklif sunuyorum; imar planlarında spor alanı ve pazar yeri olarak görünen bir yer var orada. Bu işlemler başlamıştı, hazır bir işlem var, buyurun bu konutları oradaki pazar yeri ve spor sahasının kamusallaştırma işlemleri için kullanılmak kaydıyla değerlendirmek üzere karar verelim o zaman. Buna varlar mı kendileri? Buna 'evet' diyorlarsa, bunu kabul edelim" diye konuştu.

KOMİSYONA İADE EDİLDİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Komisyon dosyayı geri çeksin, 1 ay komisyonda kalsın, biz dönelim bakalım idareye, bu konuda yazışmalar var mı? Onları görelim bu komisyonda yani kamulaşması için yazışmalar var mı onu görelim. Mesela şöyle şart koysunlar büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm ya da sosyal konut yapılacak olan yerlerin kamulaştırılmasında kullanılsın desinler. O da olur. Devam eden bir Halk Ekmek fabrikamızın inşası var, bu gelir orada kullanılsın diye şart koşalım. İlla çözüm bulmaksa buna çözüm bulabilecek elimizde çok sayıda argüman var. Hep birlikte Halk Ekmek fabrikasında kullanalım diyelim, kamulaştırmalarda kullanalım diyelim bu geliri. Çeksinler komisyona geriye 1 ay beklesinler, 1 ay içerisinde buradan gelecek gelir vatandaşın lehine hangi çalışmada kullanılacak noktasında çalışma yapalım. Ondan sonra anlaştığımız biçimde, şartlı biçimde hep birlikte onay verelim buna. Niye vermeyelim ki?" şeklinde konuştu.



Bunun ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Gündemimizin 13. sırasında yer alan maddenin konuştuğumuz çerçevede tekrar incelenmek üzere komisyonumuza iadesini talep ediyoruz" dedi. Konutların satışı konusunda yapılan konuşmalar üzerine, yeniden görüşülmek üzere komisyona iadesi oy birliği ile kabul edildi.

İBB 25'TEN FAZLA TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARDI

Toplantıda ayrıca mülkiyeti İBB'de olan Tuzla, Eyüpsultan, Kartal, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Şişli ve Ataşehir'deki 25'ten fazla taşınmazın satışına onay verildi.