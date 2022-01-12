“İslam’ın güzelliklerini barındırıyor”

Temel İslam Ansiklopedisi
'ni okuyucularına sunan SABAH, geçen yıl kaçıranlara yeni bir fırsat sundu. Ramazan ayı yaklaşırken, dileyen herkes 69 kupon biriktirerek bu değerli esere kavuşabilecek. 10 yılda, 180 ilim adamının katkılarıyla hazırlanan 8 cilt ve 4 bin 402 sayfalık ansiklopedide, İslam'ın inanç esasları, İslam düşüncesinin temel meseleleri, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümler yer alıyor. Eserle ilgili görüşlerini dile getiren Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
şunları söyledi:
YARDIMCI KAYNAK
"Eser, İslam dininin inanç, ibadet ve yaşayış esaslarını İslâmî ilimlere dair zengin birikime dayanarak ele almakta, Hz. Peygamber'i, Kur'an ve hadislerde adı geçen peygamberleri ve İslam tarihinde önde gelen âlimleri tanıtmayı hedeflemektedir. 33 yıllık ansiklopedi tecrübesine sahip İSAM
tarafından çok sayıda ilim insanının katkılarıyla hazırlanmış olan bu kıymetli eser, aynı zamanda din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak olma özelliğine de sahip."
SADE VE ÖĞRETİCİ BİR ESER
"Kadim ilim geleneğimize hizmet eden bir eser. Genel okuyucuya ve özellikle de gençlere yönelik olarak sade ve öğretici bir üslupla hazırlandı. İslâmî ilim geleneğinin yansıtılması ve günümüze aktarılması, imkân ölçüsünde dini hükümlerin delil ve hikmetlerine yer verilmesi, aşırılıklardan sakındırarak itidalin benimsenmesi, insana doğru bilgiye dayalı dini şuurun ve dinin hayata dair getirdiği güzelliklerin kazandırılması gibi ilkeler eserin temel hareket noktalarından biri olmuştur. Bu kıymetli eserin hem milletimizin hem de diğer coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin istifade ettiği bir eser olmasını temenni ediyorum."