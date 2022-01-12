İstanbul’da NASA Uzay Sergisi’nde önemli konuk

HUPALUPAEXPO tarafından Ataşaehir'de bir alışveriş merkezi içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, Astronot André Kuipers'i ağırladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Kuipers, NASA Uzay Sergisi'nde uluslararası insanlı uzay uçuşunun perde arkasına dair deneyimlerini paylaştı, uzaydan dünyanın sürdürülebilirliğine bakışı anlattı.



"HER ÇOCUK GİBİ BENİM DE HAYALİM ASTRONOT OLMAKTI"



Her çocuk gibi kendisinin de astronot olma hayalleri kurduğunu dile getiren Kuipers, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İki kere gidebildim ve uzayda olmak mükemmeldi. Çok uzun yıllar eğitim alıp hazırlanıyorsunuz ve sonuçta kapsülünüze girip roket fırlatıldığında çok büyük bir heyecan duyuyorsunuz. En güzel şeylerden biri de roketin içinden dışarıya bakmak, dünya harika bir şekilde görünüyor. Dünyanın altınızda hareket ettiğini uzaydan görmek çok keyifli" dedi.





"BİR ROKETE ÇIKACAK DELİ İNSANLARA İHTİYACINIZ VAR"



Bir şeye ulaşabilmek için öncelikle hayal kuran insanlara ihtiyaç olduğunu belirten Kuipers, "Bilim insanlarına, mühendislere ve aynı zamanda bir rokete çıkacak deli insanlara ihtiyacınız var. Şu anda değil belki ama gelecekte Mars'ı yaşanabilir bir gezegen yapabiliriz. Bazı tehlikeler de var ve en büyük sorun radyasyon. Buna bağlı olarak da birtakım önlemlerin alınması gerekir ama biraz daha uzun zaman geçtikten sonra mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.





"ASTRONOTLAR YERDEKİ İNSANLARIN ELLERİ VE GÖZLERİ"



André Kuipers "NASA Uzay Sergisi ile Türkiye'deki uzay meraklıları ile bir araya gelebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Toplum ile bir araya gelmek, onlara uzay ve uzay yolculukları hakkında bilgi vermek astronot olarak önemli bir görevimiz. Binlerce kişiden oluşan büyük bir ekibin parçası olan astronotlar aynı zamanda yerdeki insanların elleri ve gözleridir. Astronotlar, bir uzay aracının pilotları, uzay istasyonunun bakım mühendisleri, dünyadaki profesörlere yardımcı olan laboratuvar çalışanları, ilk yardım görevlileri, itfaiyeciler ve basın görevlileri olarak eğitilirler" şeklinde konuştu.



2030'DAN ÖNCE İNSANLAR TEKRAR AY'A GİDECEK



André Kuipers, insanlı ya da insansız uzaya yapılan yolculukların sıklaşacağını, bilimsel çalışmalar, Ay'ın doğal kaynaklarının gelecekteki madencilik faaliyetlerinde kullanılması ve Mars'a yapılan seyahatlere hazırlanmak için 2030'dan önce insanların Ay'a tekrar gideceğini söyledi.





"UZAYDA OLMAK SUDA YÜZEN BİR BALIK HİSSİ VERİYOR"



Uzayda olmanın kendisine kozmik bir his verdiğini ifade eden André Kuipers, şunları söyledi: "Uzaydan Dünya'nın görüntüsü kelimenin tam anlamıyla bu dünyada yaşanamayacak bir deneyim. Dünya'yı, diğer gezegenleri, bir kuyruklu yıldızı ve yıldızlarla dolu gökyüzünü uzaydan görmek, çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu anlamamı sağladı. Ağırlıksız ortamda süzülmek, uzayda olmanın eğlenceli yanlarından biri, suda yüzen bir balık hissi veriyor."



AVRUPA TARİHİNİN EN UZUN UZAY UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ



Asıl mesleği doktorluk olan Hollandalı André Kuipers, 2004'te Delta görevi sırasında 11 gün, PromISSe görevinde 193 gün olmak üzere toplamda 204 günü uzayda geçirerek Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.



HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR YOLCULUĞA ÇIKARDI



Toplantıda yaptığı konuşmada HUPALUPA İcra Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül "NASA Uzay Sergisi'ne ev sahipliği yapmak ve onu Türkiye'deki uzay meraklıları ile buluşturmak bizi çok heyecanlandırıyor. Sergimizin kapsamında Türkiye'ye gelen Astronot André Kuipers'i ağırlamak heyecanımızı ikiye katladı. Kuipers'in anlattıkları bizi hayallerimizin de ötesinde yolculuklara çıkardı" dedi.



ZİYARETÇİLERİN DOKUNABİLECEĞİ GERÇEK AY TAŞI



NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunuyor. Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay Taşı'nın da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri yer alıyor.



SPACE X'İN GELİŞTİRDİĞİ STARSHİP'İN PROTOTİPİ DE SERGİDE



Sergide, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli de bulunuyor. Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Uzay Sergisi, atölye çalışmalarıyla da her yaştan ziyaretçisine bir uzay deneyimi vadediyor.



SERGİ ŞUBAT SONUNA KADAR DEVAM EDECEK



Şubat ayının sonuna kadar devam edecek olan NASA Uzay Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTLL), Bilsem, CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.