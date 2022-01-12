Kandil’in tedarikçisisin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün siyasi belirsizlikten bahseden tehlikeli zihniyetin çıraklarının, bugün erken seçim dayatmalarıyla aynısını tekrarladığına dikkat çekerken "Demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermeye gücü asla yetmeyecektir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:
TBMM'DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ
Biz TBMM'de terörist istemiyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. 29 Nisan 2017'de Adıyaman
merkeze bağlı Akçalı
kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonuyla imha edilen dört teröristten birisi olan Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora
'yla, şu anda HDP Diyarbakır
Milletvekili olan bir kadının nasıl karanlık münasebet kurduğu deşifre olmuştur. Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir. Terörist sevdalıları Meclis koridorlarındadır.
Faili meçhul kanlı fiille ilgili konuşmaktan imtina etmek su katılmamış korkaklıktır. Dahası bu korkakça tutum Firavun siyasetidir, bölücülüğe sinyaldir, terör simsarlığıdır. "Neden bizim askerimiz Suriye
'de şehit olsun" diye sorup, "Ne arıyoruz orada, ne yapıyoruz Libya
'da" diyen, Irak ve Suriye Tezkeresine hayır oyu kullanan Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor? CHP Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütüyle irtibat ve iltisak içinde olanların işe alınmasıyla ilgili devam eden teftiş ve tetkik sürecinde görevli müfettişlere ateş püskürüyor.
FETÖ PARMAĞI ARAŞTIRILMALI
BİZE göre, dost ve kardeş ülke Kazakistan
'daki kanlı gösteriler mağdur kitlelerin hak arayışı, refah ve özgürlük talebi de değildir. Orta Asya
, dünyanın kalpgâhı olduğu kadar, küresel ekonominin, küresel siyasi mücadelelerin, çok boyutlu ticaret ve güvenlik müzakerelerinin ana mihveridir. Kazakistan'da devlet sokak gösterilerine, kanunsuz göstericilere tüm imkanlarıyla direnmiştir. Kazakistan'daki yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağını çok iyi araştırmak acildir, elzemdir. Kazakistan'ın içişlerine saygımız vardır ve tartışmasızdır.
"ADAMSAN BU SORULARIN CEVABINI VER"
İMRALI canisi tarafından kurdurulan ve PKK/KCK'nın şehir yapılanması arasında yer alan DİAYDER'in referansıyla belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi çok açık söylüyorum ki, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bize sarayın sözcüsü diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in teşrifatçısı, Kandil'in tedarikçisidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış DİAYDER iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu geçmiyor mu? Bu zat, terör aparatı DİAYDER'in bölücü mensuplarıyla toplantı yaptı mı yapmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle, adamsan bu soruların cevabını ver.
BUGÜN HEDEFLERİ ERDOĞAN
DÜN siyasi belirsizlikten bahseden tehlikeli zihniyetin çırakları, bugün erken seçim dayatmalarıyla aynısını tekrarlamaktadır. Kemal Derviş'in yetiştirmeleri CHP'de köşebaşlarını tutmuştur. Dün hedef Bülent Ecevit'ti, bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. 57'nci hükümet gitti gitmesine, ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi gitmeyecek, demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhur başkanımızı göndermeye gücü asla yetmeyecektir.
OMİCRON VARYANTI GİBİLER
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun acil kullanım onayı verdiği ve şahsımın da seve seve kullandığı Turkovac aşısının Faz-1, Faz-2, Faz-3 çalışmalarının olmadığını iddia eden bu örgüt (Türk Tabipleri Birliği) tıpkı koronavirüsün Omicron varyantı gibidir. Ortada aşı değil, bir solüsyon olduğunu ileri süren Tabipler Birliği müfteriliğin en önde giden kuruluşudur.