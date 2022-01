Organ bağışıyla 3 hastaya can oldu

KOCAELİ'DE Beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede 14 günden bu yana tedavi gören Arzu Yiğit'in ,önceki gün beyin ölümü de gerçekleşti. Yiğit'in yakınlarının, doktorların organ bağışı önerisini kabul etmesi ile Yiğit'in organları ikisi İstanbul'da biri Ankara'da olmak üzere 3 hastaya can oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Arzu Yiğit, 29 Aralık'ta fenalaşarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonucu, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yiğit, entübe edilerek aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 14 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Arzu Yiğit'ten önceki gece üzücü haber geldi. Yapılan değerlendirme ve tetkikler sonucunda beyin ölümü gerçekleştiği belirlenen Yiğit'in ailesi, doktorların da önerisiyle annelerinin organlarını bağışlama kararı aldı. Alınan örnek karar sonrası Yiğit'in organları ikisi İstanbul'da biri Ankara'da olmak üzere toplam 3 hastaya yaşama umudu oldu.

İSTANBUL VE ANKARA'YA

Yiğit'in kalbi Ankara Şehir Hastanesi'nde, böbrekleri İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde, karaciğeri ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı ile sağlığına kavuşmayı hayal eden 3 hastaya nakil için ulaştırıldı.

AİLESİNE TEŞEKKÜR

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlyas Sarı, "Hastamıza Allahtan rahmet, ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Hastamızın organlarını bağışlayarak yapmış oldukları bu örnek davranıştan dolayı ailesine teşekkür ediyorum. Hastamızın organları uzman ekiplerce alınarak organ bekleyen hastalara umut olmak için yola çıktı. Bu süreçte emeği geçen doktor, hemşire ve tüm sağlık personeli ekibimize özverili çalışmalarından dolayı özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

METANETLİ VE ONURLU DAVRANIŞ

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ise her bağışın hayat kurtardığını vurgulayarak acılı ailenin örnek bir davranış gösterdiğini belirtti. Türkiye'de binlerce insanın organ nakli beklediğine dikkat çeken Pehlevan, ''Organları ile diğer hastalara can olan merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Metanetli ve onurlu bu davranışlarıyla organ bekleyen hasta ve yakınlarına ilaç olan aileyi canı gönülden kutluyorum. Organ nakli bekleyen hastalar gün geçtikçe artıyor. Bağışlanan her organ bir candır. Dolayısıyla organ bağışı bizim için çok önemli. Bağışların artmasını ve bekleyen hastalara umut olunmasını istiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde yaşamak zorunda olduğumuz zor zamanlar organ bağışının önemine yönelik hassasiyetimizi azaltmamalı. Unutmayalım ki bırakacağımız en güzel miras hayatta iken yapacağımız organ bağışıdır. Organ bağışçısı aileye bu duyarlı ve örnek davranışı için çok teşekkür ediyorum. Organ bekleyen hastalara umut oldular. Ayrıca organ bağışı konusunda emeği geçen ve nakli yapacak olan ekibe de teşekkür ediyorum. Halkımızı organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.