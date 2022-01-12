Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 2'nci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 2'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz kullanılması karara bağlandı.

Cumhur İttifakı'nın teklifiyle gündeme alınan madde ile tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan 30 Hazirana kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.



GÖKSU: HAYIRLI OLSUN

AK Parti ve MHP gruplarının teklifi ile gündeme alınan maddenin kabul edilmesinin ardından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile sağlık çalışanlarımızın ücretsiz ulaşım haklarının Haziran sonuna kadar uzatılması karara bağlanmıştı. İBB AK Parti Grubu olarak İBB Meclisinizde de bu kararın alınmasını sağladık. Sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi