Vatandaşı silah kabzasıyla darp eden İBB müdürü hakkında soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 2'nci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.
Meclis 2'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda söz alan İBB Meclisi Gençlik Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün Ümraniye'de bir AVM otoparkında, park yeri tartışması sonucunda tabancasının kabzasıyla bir kişi darp etmesiyle ilgili cevaplanması için başkanlık makamına soru önergesi verdi.
Uygun, önergesinde Öztürk'le ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını ve Öztürk'ün ruh sağlığının yerinde olup olmadığını sordu.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergeyi abartılı bulduğunu belirtti.
Konunun kişisel bir mesele olduğunu dile getiren Balyalı, "Belediye ile hiçbir ilişkisi olmayan bir olay. Bu tür davranışlar bizi de üzüyor. Bunlar bu devletin memurlarıdır. Bugün burada çalışır yarın başka bir yerde çalışıyor. Olay adli makamlara intikal etmiştir. Çıkacak karara saygılıyız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliği ile kabul edildi.
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk