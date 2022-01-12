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Giriş Tarihi: 12.1.2022 22:44

Vatandaşı silah kabzasıyla darp eden İBB müdürü hakkında soru önergesi

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Vatandaşı silah kabzasıyla darp eden İBB müdürü hakkında soru önergesi

Ümraniye’de bir AVM’nin otoparkında yaşanan park yeri kavgasında vatandaşı silah kabzasıyla yaralayan şahsın İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk olduğunun ortaya çıkmasının ardından konu meclise taşındı. Öztürk hakkında verilen soru önergesinde akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ve hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 2'nci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 2'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda söz alan İBB Meclisi Gençlik Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün Ümraniye'de bir AVM otoparkında, park yeri tartışması sonucunda tabancasının kabzasıyla bir kişi darp etmesiyle ilgili cevaplanması için başkanlık makamına soru önergesi verdi.

Uygun, önergesinde Öztürk'le ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını ve Öztürk'ün ruh sağlığının yerinde olup olmadığını sordu.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergeyi abartılı bulduğunu belirtti.

Konunun kişisel bir mesele olduğunu dile getiren Balyalı, "Belediye ile hiçbir ilişkisi olmayan bir olay. Bu tür davranışlar bizi de üzüyor. Bunlar bu devletin memurlarıdır. Bugün burada çalışır yarın başka bir yerde çalışıyor. Olay adli makamlara intikal etmiştir. Çıkacak karara saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliği ile kabul edildi.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk

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Vatandaşı silah kabzasıyla darp eden İBB müdürü hakkında soru önergesi
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