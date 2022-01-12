Vatandaşı silah kabzasıyla darp eden İBB müdürü hakkında soru önergesi

Uygun, önergesinde Öztürk'le ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını ve Öztürk'ün ruh sağlığının yerinde olup olmadığını sordu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergeyi abartılı bulduğunu belirtti.

Konunun kişisel bir mesele olduğunu dile getiren Balyalı, "Belediye ile hiçbir ilişkisi olmayan bir olay. Bu tür davranışlar bizi de üzüyor. Bunlar bu devletin memurlarıdır. Bugün burada çalışır yarın başka bir yerde çalışıyor. Olay adli makamlara intikal etmiştir. Çıkacak karara saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliği ile kabul edildi.



İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk