Vesayeti yendik terörün başını ezdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde önemli mesajlar verdi:
KAYITLI KÜLTÜREL MİRAS SAYIMIZ 21'E ÇIKTI:
Ülkemiz, BM Eğitim
, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun 2003'te kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi
'ne 2006 yılında taraf olmuştur. 2008'den beri de bu listeye en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyoruz. Son olarak hüsnühat sanatının da ilave edilmesiyle ülkemizin bu listedeki değer sayısı 21'e çıkmıştır. Bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum.
BİZİM ÇARŞILARIMIZ BAŞKA MİLLETLERİN ÇARŞILARINA BENZEMEZ:
İlim ve irfan ehli yanında zanaat ve ticaret erbabı da aynı manevi kaynaklardan beslenmiştir. İnsani tarafı iktisadi tarafından daha ön planda mekânlar olan bizim çarşılarımız başka milletlerin çarşılarına benzemez. Bizim dükkânlarımız elbette birer ticarethane, geçim kaynağıdır, ama daha önemlisi dilimizle doğruluk, elimizle cömertlik, ayağımızla yiğitlik erkânının yoludur. Ahilik kültürüyle yetişen insanlar bir taraftan maharetlerini sergileyerek zanaatlarını icra ederken diğer taraftan da toplumu kaynaştıran değerleri yaşatıyor, geleceğe taşıyor. Dünyaya, hayata ve yaşadığı coğrafyaya bakan ecdadımız hemen her sahada çok önemli ustalar yetiştirmiştir.
SANATKARLARIMIZ DÜNYAYA EŞSİZ ESERLER KAZANDIRIYOR:
Bugün ülkemizin dört bir yanındaki ustalarımız, sanatçılarımız paha biçilmez eserler çıkarıyor. Türkiye
'nin her köşesinde 'yaşayan insan hazinesi' sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var. Elde ettikleri becerileriyle, ortaya koyduğu ürünlerle ülkemize ve dünyaya eşsiz değerler kazandıran bu sanatkârlarımızı takdir etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Devlet olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Eğitim ve kültürün merkezde olduğu, medeniyetimizin ihyası gayretlerimize çok daha fazla odaklanabileceğimiz bir döneme giriyoruz.
DÜNYADAKİ İTİBARIMIZI ARTIRDIK:
Asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz. İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekânın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü, sınırları güçlü tutmaktan geçiyor. Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz gayretle, yenilikçi fikir ve ürünlerle, eserlerle bu sürece katkıda bulunacağız ki arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim. Türkiye'nin bir süredir verdiği mücadele işte bu seviyeyi yakalama mücadelesidir. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı artırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.
2053 VİZYONUMUZU GÜVENLE İLAN ETTİK:
Her kesimden insanımızın cesaretiyle, girişimciliğiyle, emeğiyle, kazancıyla geleceğe umutla bakabilmesini sağladık. 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamımızı yeni bir inkişafla, yeni bir zaferle taçlandırmak istiyoruz. Bugün de inşallah her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz.
ÖDÜLE HAK KAZANAN SANATÇILAR
TEVFİK
Alparslan Babaoğlu-Ebru Sanatı, Fatma Çiçek Derman-Tezhip Sanatı, Alpay Ekler-Karagöz Sanatı, Ayten Tiryaki-Hat Sanatı, Amir Ateş-Mevlit Geleneği, Gülbün Mesara-Tezhip, Katı ve Minyatür Sanatı, Fatma Önkol-Masal Anlatma Geleneği, Ali Akbey-Geleneksel Ahşap Oyuncak Yapım Geleneği, Hasan Tabakoğlu-Kazaziye Ustalığı, Mustafa Sami Onay-Tahta Kaşık Yapım Ustalığı, Hasan Tuluk-Metal El İşçiliği Geleneği, Hüsamettin Yivlik-Geleneksel Ahşap Oyma Sanatı, Sevim Ataner-Ehram Dokuma Ustalığı, İbrahim Atıcı-Semer Yapım Ustalığı, İsmail Araç-Karatabak Dericilik Ustalığı, Mehmet Başsav- Geleneksel Lületaşı Ustalığı, Mehmet Orhan Çakıroğlu-Yemeni Yapım Ustalığı, Mustafa Civelek-Islık Dili Geleneği, Nahya Güzelyurt- Yorgan Yapım Ustalığı, Salim Yaşar-Çömlek Ustalığı, Tansel Işık-Ağaç Baston Yapımı Ustalığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Mehter Geleneği.