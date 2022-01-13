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Giriş Tarihi: 13.1.2022 23:18

Başkan Erdoğan'dan 'Grizu-263A' paylaşımı: Gençlerimizi tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan’dan ’Grizu-263A’ paylaşımı: Gençlerimizi tebrik ediyorum

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.

Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' roketten ayrıldı

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Başkan Erdoğan'dan 'Grizu-263A' paylaşımı: Gençlerimizi tebrik ediyorum
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