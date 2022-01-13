Başkan Erdoğan’dan ’Grizu-263A’ paylaşımı: Gençlerimizi tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.
Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum.
2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2022
Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2swUqWCokM
Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' roketten ayrıldı