Fransa Sağlık Bakanı Veran Kovid-19’a yakalandı

Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti. Fransız basınının bakanın yakın çevresine dayandırdığı haberlerde, akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulamanın Veran'a Kovid-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdiği aktarıldı.