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Giriş Tarihi: 13.1.2022

HDP’ye, PKK’ya lanet olsun

HDP’ye, PKK’ya lanet olsun
Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Anne Ayten Koçhan, 39 haftadır eylem yaptıklarını söyleyerek, "Kar, kış, soğuk demeden buradayız. Çocuklarımız gelene kadar da burada bekleyeceğiz. Onların yavruları sıcak yuvada, bizimkiler dağların başında. Ersin, beni duyuyorsan gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun" diye konuştu. Anne Gülbahar Teker ise, "Çocuğumuzu HDP'den, terör örgütü PKK'dan istiyoruz. Burada yaz, kış, çamur demeden bekliyoruz. Dağda tek çocuk kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz. HDP'ye, PKK'ya lanet olsun. Çocuğum dönsün ya da dönmesin eylemimde kararlıyım" ifadelerini kullandı.
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HDP’ye, PKK’ya lanet olsun
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