Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Yargının yükünü hafiflettik

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
, Kamu Denetçiliği Kurumu
'nun (KDK) 2021 yılı faaliyetlerini ve 2022 yılı hedeflerini KDK'da düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarıyla paylaştı. Malkoç, 2021 yılında da halkı dinlemeye, şikâyetlerini almaya, dertlerine çözüm bulmaya ve idare ile halk arasında bir köprü olmaya çalıştıklarını anlattı. Malkoç, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hak arama kültürünün yaygınlaştırılması ve hesap verebilir, insan odaklı idarenin oluşmasını temin etmenin de kurumun görevleri arasında olduğunu, verdikleri kararlarla halkın avukatlığını yürüttüklerini kaydetti. KDK'nın kurulduğu zamandan beri 189 bin 595 şikayet başvurusu aldıklarını, bunları en iyi şekilde değerlendirip neticelendirdiklerini belirten Başdenetçi Malkoç, "2021 yılında 18 bin 843 başvuru aldık, 19 bin 740 karar verdik. Aradaki fark bir önceki yıldan devreden dosya sayısıyla alakalı. Yazılı karar vermenin yanı sıra 125 bin kişi telefonla, maille veya yüz yüze kurumumuza gelerek yardım ve destek istemiştir. Bu kişilere yol gösterdik, yardımcı olmaya çalıştık, hukuki yardımda bulunduk, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bütün bu çabaların neticesinde on binlerce dosyanın yargıya intikal etmesinin önüne geçtik. Bir yönüyle de yargının yükünü hafiflettik. Bir taraftan halkın aldığı kamu hizmetleri karşısında şikâyeti, derdi varsa mahkemesiz, yargıya intikal etmeden onları çözmeye çalıştık ve yargının yükünü hafiflettik. Hepsinden önemlisi de bu insanların derdine derman olmaya çalıştık" diye konuştu.
AVRUPA ORTALAMASINI YAKALADIK
Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu yargıya intikal etmeden çözüm yolu üreten bir kurum. 2021'de 1201 tavsiye kararı, 403 de kısmı tavsiye kararı verdik. 2021 yılında 3 bin 160 dostane çözüm kararı vermişiz, bin 320 ret kararımız var. Tavsiye kararlarına uyma oranlarında Avrupa
ortalamasını yakaladık. Daha kurumumuz 10 yıl olmamasına rağmen bu kararlara uyma oranını yüzde 79'lara çıkardık. 2022'de de en iyi hizmeti vermek için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.