Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan 15 saniyede 2 gaf! Belediye Başkanı'ndan gönderme: Şaşırdık mı?
Giriş Tarihi: 13.1.2022 15:58 Son Güncelleme: 13.1.2022 16:03

Kılıçdaroğlu'ndan 15 saniyede 2 gaf! Belediye Başkanı'ndan gönderme: Şaşırdık mı?

Kılıçdaroğlu’ndan 15 saniyede 2 gaf! Belediye Başkanı’ndan gönderme: Şaşırdık mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK buluşmalarında 15 saniyede iki gaf yaptı. Sosyal medyada onlarca kez paylaşılan video sonrası, vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK buluşmalarına katıldı. Zonguldak'taki buluşmada Zonguldak'ı anlatmaya çalışan Kılıçdaroğlu 15 saniyede yaptığı iki gaf ile güldürdü. Kılıçdaroğlu'nun videosu çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı.

15 SANİYEDE İKİ GAF

Kılıçdaroğlu, önce Zonguldak'ın kömür rezervine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, "1.5 milyon ton rezerve sahibiz." dedi. Kılıçdaroğlu salondan gele uyarı sonrası, '1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" dedi.

Kılıçdaroğlu birkaç saniye içinde bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız.' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yine salondan gelen uyarılar sonrası 'Afederiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız' diye hatasını düzeltti.

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ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GÖNDERME: ŞAŞIRDIK MI?

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

Sosyal medyada binlerce kişi de Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak tiye alan mesajlar yazdı.

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Kılıçdaroğlu'ndan 15 saniyede 2 gaf! Belediye Başkanı'ndan gönderme: Şaşırdık mı?
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