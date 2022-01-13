Mecliste Kanal İstanbul özel oturumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 3'üncü oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleşen oturumda, Kanal İstanbul üzerine genel görüşme yapıldı.

Meclis oturumunda AK Parti ve CHP gruplarından 11'er meclis üyesinin konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

AK Parti grubundan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Kanal İstanbul ile iç hukuk, uluslararası hukuk ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin konuşma gerçekleştirdi.



Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Kanal İstanbul projesinin getirilerini anlatarak, muhalefet çevrelerinin karşı çıkış gerekçelerine değindi.

Kanal İstanbul'un ''patolojik kanal'' haline geldiğini dile getiren Göksu, "Burada CHP'nin iki önemli zihinsel altyapısı vardır. Bir, CHP hiçbir zaman için halkı hizmet edilmesi gereken olarak değil, her zaman eğitilmesi ve hizaya getirilmesi gereken zümre olarak görür. İkincisi ise CHP'de bir siyasal depresyon vardır. Devletin, cumhuriyetin kuruluşunda var olmasına rağmen siyasal yarışta hiçbir zaman yer alamamış, hiçbir zaman için bu milletin huzuruna çıkıp bir siyasal yarışa girememenin depresyonu vardır. İşte karşı çıkışın temel ruhu budur." ifadelerini kullandı.



'150 MİLYAR TL'DEN KAÇ KURUŞUNU DEPREME HARCADIN?'





CHP'nin bugüne kadar yapılan birçok büyük projeye karşı çıktığını ifade eden Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Edirne'den Kars'a kadar yola çıkın, sağınıza solunuza baktığınızda kimi görürsünüz biliyor musunuz? Menderes'i, Erbakan'ı, Özal'ı, Tayyip Erdoğan'ı görürsünüz, bu kadar. 'Kanal İstanbul'a karşıyız' diye bağıracağınıza, ne olur dönüp bir bakın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne karşı çıktınız, yapıldı mı? Yapıldı, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne karşı çıktınız, yapıldı mı? Yapıldı, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı, bağırdınız çağırdınız, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Avrasya Tüneli yapılırken bağırdınız. Yapıldı mı? Yapıldı, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Marmaray yapılırken bağırdınız çağırdınız. Yapıldı mı? Yapıldı, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık."

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kanal İstanbul'u itibarsızlaştırmak için çalıştığını söyledi. İmamoğlu'nun algı çalışması yürüttüğünü dile getiren Göksu, "Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul yapacağınıza, deprem yatırımı yapın' diyor. Geldiğin günden bugüne kadar 150 milyar TL para harcadın, Bu 150 milyar TL'den kaç kuruşunu depreme harcadın? Söylesene. Ben söyleyeyim, binde 6. Kaç kuruşunu sosyal yardıma kullandın? Binde 8. Reklama, tanıtıma, yemek parasına ne kadar kullandın? Binde 10. Onun için ben aziz İstanbullulara şunu söylemek istiyorum, Bugüne kadar bu millete ait bütün değerlere, bu millete yapılan her türlü yatırıma karşı çıkmış bir siyasal zihniyetin bu topluma ne siyaseten ne de sosyolojik olarak verecek hiçbir şeyi yoktur" diye konuştu.



'KANAL İSTANBUL YERİNE YAŞAM KANALI YAPALIM'





CHP Grubu adına konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ise Kanal İstanbul yerine deprem tehlikesi, ulaşım gibi temel konuların çözüm önerilerini tartışmaları gerektiğini ifade etti. Genç, "İnsanlar bu gündem varken neden Kanal İstanbul'u konuştuğumuzu soruyor. Bu ortamda biz neyi konuşuyoruz? Çocuklarımızın, gençlerimizin, torunlarımızın yarınlarını güvence altına alacağı, halkımıza nefes olacak bir yaşam kanalı yapalım" dedi.

Genç, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin son 14 yılda azaldığını dile getirerek, Süveyş Kanalı 6 bin kilometre, Panama Kanalı 13 bin kilometre mesafe avantajı sağlarken, Kanal İstanbul'un mesafe avantajı sağlamadığını söyledi.

Mecliste ayrıca Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çevresel ve ekolojik etkiler", AK Parti Meclis Üyesi Murat Kant "İstanbul Boğazı trafiği ve oluşturduğu tehlikeler", AK Parti Meclis Üyesi Ramiz Polat "Kanal İstanbul'un dünü bugünü, tarihsel süreci", CHP Meclis Üyesi Sedat Özkan "Kentsel etkiler", AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Kanal İstanbul ile iç hukuk, uluslararası hukuk ve Möntre ilişkisi" konusunda sunum yaptı.