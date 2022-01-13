O Başsavcı vekili DHKP-C’nin hedefinde! Emniyet 81 İl Müdürlüğü’ne yazı gönderdi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile etkin mücadele eden isimlerden bir tanesi olan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay yine DHKP-C tarafından tehdit edildi.

Tuncay ilk olarak yaklaşık 4 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevliyken DHKP-C'nin avukat yapılanması Halkın Hukuk Bürosu, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi soruşturmalarında görev aldı. Yaklaşık 300'e yakın DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı vererek örgütün çözülmesinde önemli rol oynadı.



Bu nedenle DHKP-C, Tuncay hakkında, örgütle iltisaklı Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını devreye sokarak bilgi toplama çalışması talimatı vermişti. İstanbul Valiliği tarafından Emniyet birimlerine, ilerleyen süreçte Tuncay'a yönelik saldırı gerçekleştirilebileceği şeklinde isithbarat alındığı kaydedilmişti.



YAZI 81 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİ



Yaklaşık 4 yıl önce Tuncay'ı tehdit eden ve hakkında bilgi toplamaya çalışan DHKP-C'nin yine boş durmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından 'Gizli' notuyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen yazıda, DHKP-C terör örgütü mensuplarınca İstanbul Sultangazi'de Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri kepengine "Berk Ercan, Can Tuncay'dan hesap sorulacak" şeklinde yazı yazıldığı vurgulandı.



İTİRAFÇIYI DA TEHDİT ETTİLER



Berk Ercan'ın DHKP-C silahlı terör örgütü aleyhinde ifade veren itirafçılardan bir tanesi olduğu öğrenilirken, Bakanlık 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazısında, "Gizlilik içerisinde alınabilecek tedbirlerin tarafınızca değerlendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.