Pakdemirli'den "Gelir Koruma Sigortası" açıklaması!

"ÇİFTÇİMİZİ HER YÖNÜYLE KORUMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde hem desteklemelerle hem de müdahale alımlarıyla piyasayı düzenlemeye, hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya çalıştıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bunların dışında Gelir Koruma Sigortası yapacağız. TARSİM ile bunun üzerinde çalışıyoruz, özellikle hububat üzerinde. Yani sadece ürünü değil, ürünün fiyatını da garanti altına alacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Konya'da bunun denemelerini yaptık. 2023'te de hem ürün bazında hem de coğrafya bazında bunu diğer illere yayarak devam ediyor olacağız. Bunun bir adım ilerisi Sözleşmeli Üretim. Bununla ilgili yasa tasarımız da Mecliste... Sözleşmeli üretim; ektiğin gün ile biçtiğin günü bileceğin bir sistem olacak. Önemli olan bir pratiğin, bu işin oturtulması. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani çiftçimizi her yönüyle koruma gayreti içerisindeyiz."