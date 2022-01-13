Volkan Yılmaz: ‘Kanal İstanbul projesini destekliyoruz’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısı 3.oturumunda yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tespitlerini paylaştı. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) demir yolları, tüneller, limanlar, Çanakkale Köprüsü ve 3. Havalimanı gibi projelere karşı çıktığını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Biz bugüne kadar vatandaşlarımızın yararına olan hiçbir projeye karşı çıkmadık, bundan sonra da çıkmayacağız. dedi.



'BU TARZ PROJELERİ YAPANLARIN PARTİSİNİN BİR ÖNEMİ YOKTUR'





İBB meclis toplantısında yaptığı konuşmaya "Kanal İstanbul ile ilgili tespitlerimiz sizlerle paylaşmak istiyorum." diyerek başlayan Başkan Yılmaz, "Dünyanın neresinde olursa olsun toplumların geleneksel muhafazakâr anlayışla zaman zamanda tutucu bir şekilde hareket ettikleri hepimizin malumudur. Çünkü gelecek, içeresinde bilinmeyeni barındırır. Bilinmeyen ise endişe verici; olurla olmazı, güzelle, çirkini aynı anda bünyesinde barındıran bir psikolojik ruh halidir. Geçmişe baktığımızda, gelecekle ilgili öngörülerini kendileri ve ülkeleri için bir hedef ve ülkü olarak görenlerin tarihin akışını değiştirmeyi, ülkeleri ile birlikte dünyaya yeni bir düzen getirmeyi başardıklarını görürüz. Arşimet'in, Galilei'nin yaşadıkları da bu açıdan güzel bir örnektir. Ülkemizde son 50 yıllık süreçte tartışmalar; yaparım, yaptırmam, satarım, sattırmam şeklinde özetlenecek bir anlayışla olmuştur. 70'li yıllarda 1. Boğaziçi Köprüsü, 80'li yıllarda 2. Boğaz köprüsü, 2000'li yıllarda 3. Boğaz köprüsü ve son olarak da 3. Havalimanı örneklerinde bu hep karşımıza çıkmıştır. Şimdilerde ise bu anlayış Kanal İstanbul Projesi ile tekrar vizyona girmiş bulunmaktadır. Bizim coğrafyamızda bazı projeler yıllar hatta asırlar önce de düşünülmüş, gündeme getirilmiş, bazıları hayata geçirilmiş bazıları da siyasi-politik şartlar ya da ekonomik yetersizliklerden dolayı hayata geçirilememiştir. Mesela olamaz denilen Süveyş Kanalı ve Korint Kanalı hayata geçirilmiştir. Ne yazıktır ki Hazar'ı Karadeniz'e, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak kanal projesi 1800'lü yıllarda Osmanlı döneminde düşünülmüş olmasına rağmen hayata geçirilememiştir. Yıllar sonra Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açılırken bazıları için gereksiz gibi görülen; demir yolları, tüneller, limanlar, Çanakkale Köprüsü ve 3. Havalimanı gibi projeler hayat bulmaya başlamıştır. Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine ulaşması ve lider ülke olabilmesi için bu ve benzer projelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu projeleri yapanların ya da yapacakların bize göre partilerinin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur." dedi.



'KANAL İSTANBUL İLE TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK'

CHP'nin muhalefet anlayışını 'sakat anlayış' sözleriyle nitelendiren Başkan Volkan Yılmaz, "70'li yıllarda Adalet Partisi, 80'li yıllarda Anavatan Partisi, 2000'li yıllarda da AK Parti, ülkemiz ve insanımız için gerekli pek çok projeye imza atmışlardır. CHP Grup Başkanvekilinin AK Parti için; 'Bu hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız.' şeklindeki ifadeleri sakat bir anlayışın tezahürü olduğu gibi, siyaseten hazımsızlık ve çekememezlik duygusunun bir göstergesidir. Biz bugüne kadar vatandaşlarımızın yararına olan hiçbir projeye karşı çıkmadık, bundan sonra da çıkmayacağız. Biz, uzunca bir süreden bu yana teknik altyapıları üzerinde çalışmalar yapılan ve içerisinde Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği üniversitelerin ve teknoparkın yer alacağı, vatandaşların vakit geçireceği millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin, kütüphanelerin olduğu ve yatay şehircilik anlayışıyla zemin artı üçü, dördü geçmeyen, mevcut yerlerde finans şirketlerinin, üretim merkezlerinin olduğu çok örnek bir şehircilik anlayışıyla hazırlanan Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul için gerekli, faydalı görüyor ve destekliyoruz. Bu projenin uygulanması ile bir kesim tarafından dile getirilenin aksine bölgemizin depremden etkilenmeyeceği, su kaynaklarının azalmayacağı, 500.000 yeni nüfus dışında herhangi bir nüfus getirilmeyeceği, iklim değişikliğine neden olmayacağı yansız ve tarafsız bilim adamları tarafından ortaya konulmuş olan bu projenin, İstanbul Boğazı'nı kurtarma projesi olduğuna da inanmaktayız. Kanalın yeri, şekli, yapılış tekniği, güvenliği, sebep olacağı sonuçlar ve daha birçok konu uzunca bir şekilde tartışılmakta ve akla ziyan bazı görüşler ortaya atılmaktadır. Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkân ve kabiliyeti perçinlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kanal İstanbul Projesini desteklediğimizi, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilediğimizi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.