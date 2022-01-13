Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım’dan o haberlere yalanlama

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in, hakkında yürütülen disiplin soruşturma kapsamında görev yaptığı Yargıtay 1. Başkanlığı Mescidi İmam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiğine ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu haberlerin ardından Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'YARGITAY'LA İLGİSİ YOK'



Genel Sekreter Fevzi Yıldırım, Mehmet Ali Güldemir'in 2019 itibariyle Yargıtay'la bir ilişkisinin kalmadığını ifade ederek, "Basın yayın organlarında yer alan 'Yargıtay İmamı Alkollü Yakalandı' yönündeki haberlere konu kişinin 19.08.2015 - 14.02.2019 tarihleri arasında Yargıtay ek binasında bir süre görev yaptığı ve 14.02.2019 tarihinden bugüne Yargıtayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır" dedi.