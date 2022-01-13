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Giriş Tarihi: 13.1.2022 15:54

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım'dan o haberlere yalanlama

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım’dan o haberlere yalanlama

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, basında yer alan ‘Yargıtay imamı alkollü yakalandı’ haberine ilişkin, söz konusu şahsın 2019’dan bu yana Yargıtay’la bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in, hakkında yürütülen disiplin soruşturma kapsamında görev yaptığı Yargıtay 1. Başkanlığı Mescidi İmam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiğine ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu haberlerin ardından Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'YARGITAY'LA İLGİSİ YOK'

Genel Sekreter Fevzi Yıldırım, Mehmet Ali Güldemir'in 2019 itibariyle Yargıtay'la bir ilişkisinin kalmadığını ifade ederek, "Basın yayın organlarında yer alan 'Yargıtay İmamı Alkollü Yakalandı' yönündeki haberlere konu kişinin 19.08.2015 - 14.02.2019 tarihleri arasında Yargıtay ek binasında bir süre görev yaptığı ve 14.02.2019 tarihinden bugüne Yargıtayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır" dedi.

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Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım'dan o haberlere yalanlama
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