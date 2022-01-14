Arakan mülteci kampındaki yangında bin 200 ev yandı

9 Ocak'ta Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde bulunan 16 No'lu Arakan mülteci kampında çıkan yangında bin 200 bambu barınak yandı. Yangın nedeniyle, binlerce kişi evlerini kaybetti, yüzlerce kişi ise hafif şekilde yaralandı. Bölgede yaşayan çok sayıda insan farklı noktalara tahliye edildi.

YARDIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Zor şartlar altında yaşamlarına devam eden Arakanlı mülteciler yardım bekliyor. Bölgede acil olarak; barınma alanlarına, gıda, kıyafet ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyuluyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yangın sonrası Arakanlı mültecilere yönelik acil yardım çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, 105 kişiye sağlık taraması yapıldı, acil olarak tedavi edilmesi gereken bölge sakinlerine tedavi hizmeti sunuldu. Ayrıca, 488 aileye battaniye, hasır ve kıyafet yardımında bulunuldu.

DESTEK VERMEK İÇİN

İHH aracılığıyla yangından etkilenen Arakanlı mültecilere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, ARAKAN yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunabilir. Daha yüksek tutarlarda destek olmak isteyen bağışçılar ise, İHH'nın banka hesapları üzerinden açıklama kısmına 14251 yazarak destek olabilir.