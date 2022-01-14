Ataşehir’de 6 mahallenin imar planları onaylandı

Meclis oturumunda başkan danışmanlarına ödenecek ücretler belirlendi. Kabul edilen maddeye göre başkan danışmanlarının brüt maaşları 18 bin 735, 10 lira oldu.



Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen yazıda başkan danışmanlarının maaşlarının aylık tutarının Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75'ini aşmamak üzere belirlediği belirtildi. Dosyayı inceleyen komisyon İBB Başkan Danışmanlarına 2022 yılında 18 bin 735,10 TL. bürüt ücretin ödenmesini uygun gördü.



Oturumda ayrıca Ataşehir'e bağlı 6 mahallenin de imar planları kabul edildi. İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, İnönü ve Kayışdağı mahallelerinin imar planları gündeme geldi. İmar planları, komisyon kararı doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi. Oylama sonrası AK Partili Ataşehir Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 28 yıllık sorunun çözülmesi dolayısıyla planda emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti. Kabul edilen 1/5000'lik planlarla konutların yenilenmesinin önü açıldı.