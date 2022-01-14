Aylin Sözer davasında yeni gelişme

Kapıyı açan çilingir ve Aylin Sözer'in arkadaşı konuştu!

Duruşmada tanık olarak dinlenen çilingir korkunç olay gününü anlatırken diğer tanık ise kapının dışında yaşadıklarını bir bir anlattı. Duruşma sonu mahkeme gelecek celse diğer tanıkları dinlemek üzere sanık Ayyıldız'ın da tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katlettiği gerekçesiyle sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SEGBİS SİSTEMİYLE BAĞLANDI

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine tutuklu sanık Kemal Ayyıldız cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatın da geldiği duruşmada sanık avukatının mazeret sunduğu görüldü.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN KEŞİF TALEBİ

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istediklerini belirterek 'Bir önceki celse maktulün evinde keşif yapılması talebimiz vardı. Sunmuş olduğumuz bu talep mahkeme heyetince reddedilmişti. Ancak maktulün bulunmayan taşınabilir bilgisayarının biz halen evde olduğunu düşünüyoruz. Keşifle ilgili talebimizin bu husus dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bizim bir önceki celse dinlenen tanık beyanları doğrultusunda da bir suç duyurusu talebimiz vardı. Bu hususun dikkate alınmasını talep ederiz' dedi.

KAPIYI AÇAN ÇİLİNGİR ANLATTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kamer Ç., ifadesinde 'Ben olay tarihinde çilingir olarak çalışıyordum. Olay günü bir kapı açılması için telefonum çaldı. Adresin önünde polis memurları ve bir kaç bayan vardı. Açılması istenen kapının iki kilidi vardı. Alt kilidinin anahtarı vardı ancak üst kilidin anahtarı yoktu. Bana verilen talimat doğrultusunda kapının üst kilidini açtım. Ben kapıyı açmama rağmen kapı tamamen açılmadı. Kısa bir süre sonra kapı itilerek tekrar kapatıldı. Bende bunun üzerine orada bulunan görevlilere içeri de birinin olduğunu söyledim. Polis memurları da kapıya vurarak içeride bulunan kişinin kapıyı açmasını söylüyordu. O esnada sol tarafta bulunan aynadan, içeride bulunan birinin mutfağa doğru yöneldiğini oradan bıçak alarak kapıya doğru yöneldiğini gördüm. Yine kısa bir süre sonra kapının bulunduğu aralıktan yoğun bir ateş çıktı. Sonrasında ben aşağı indim. Benim olayla ilgili bildiklerim bundan ibarettir' şeklinde konuştu.

'EVE BAKTIĞIMDA PANJURLAR ARALIKTI'

Tanık Derya A. ise ifadesinde, Olay günü Aylin'in asistanı olan Serkan beni telefonla aradı. Aylin'e ulaşamadığını, bu amaçla Nilay'ın telefonu olup olmadığını sordu ve ben de verdim. Bir müddet sonrası Nilay beni aradı. Aylin'e ulaşamadığını, Aylin'i aradığında telefonunu açmadığını, Aylin'in telefonundan kendisine küfür ve anlamsız mesajlar geldiğini, kapısının kilidinin kapalı olduğunu, elindeki anahtar ile kapısını açamadığını, içeriden gölge şeklinde karartılar gördüğünü söyledi. Bende bunun üzerine Aylin'in evine gittim. Tesadüfen kafamı kaldırıp onun ikametine baktığımda otomatik olarak açıldığını bildiğim panjurların yarı açık vaziyette olduğunu gördüm. Kapıya çıktığımda komşularla birlikte mercek bölümünden içeride hareket eden bir görüntü olduğunu fark ettik. Aylin'in telefonundan küfürlü ve değişik mesajlar geliyordu. Sonrasında polisi ve çilingiri aradık. Çilingir kapıyı açamadı, içerdeki kişi elindeki bıçakla kapının arkasından savurdu' dedi.

'ALEV TOPUYLA HEPİMİZ YERE DÜŞTÜK'

İfadesinin devamında tanık Derya A., polislerin kapıyı açmaya çalıştığını belirterek 'İçerideki kişi sürekli olarak elinde bulunan bıçakla hamleler yapmaya çalışıyordu. Sonrasında içeriden kuvvetli bir alev geldi. Bu alevden hem polis memurları hem de biz ciddi şekilde etkilendik ve yere düştük. Yüzümüz kararmış vaziyetteydi. Bu alev bir patlama sesiyle geldi içeriden. Bu şekilde değişik sesler geliyordu. Biz balkondan öncelikle apartman görevlisine doğal gazı kesmesi için seslendik. Çünkü içeriden gelen sesler itibariyle doğal gaz saatinin patladığını düşündük. Sonrasında itfaiye geldi, koridor komple yanmış vaziyetteydi. Apartman dışına çıktığımızda Aylin'in ikametinin otomatik panjurlarının kapalı vaziyette olduğunu gördük' cümlelerini sarfetti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, dosyada adı geçen diğer tanıkların dinlenmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına, maktulün banka hesapları için yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına ve tutuklu sanık Kemal Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.