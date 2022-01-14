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Giriş Tarihi: 14.1.2022 17:59

Başkan Erdoğan toplu açılış törenleri için Aydın'a gidiyor!

İHA
Başkan Erdoğan toplu açılış törenleri için Aydın’a gidiyor!

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın’a gidecel olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Kent Meydanı’nda son kontroller yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Aydın'a gelerek Söke ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan kağıt fabrikasının açılışını gerçekleştirecek.

Ardından Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'na gelecek olacak Başkan Erdoğan, düzenlenen miting ile halka seslenecek. Miting sonrası ADÜ Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan İl Danışma Meclisi'ne katılacak olan Erdoğan, son olarak yapımı tamamlanan Adnan Menderes Müzesi'ne geçerek açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan için il genelinde hazırlıklar tamamlanırken, güvenlik amaçlı gerekli trafik tedbirleri ve miting alanı düzenlemesi de yapıldı. Bu kapsamda Atatürk Kent Meydanı'na gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de miting alanında alınan tedbir ve çalışmaları yerinde inceledi.

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Başkan Erdoğan toplu açılış törenleri için Aydın'a gidiyor!
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