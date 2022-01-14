DEVA’nın algı operasyonu çöktü! Gizlemeye çalıştıkları FETÖ’cü il başkanı deşifre oldu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada Günaydı'ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi. Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.
Günaydı'nın gözaltına alınmasının ardından 3 hafta önce Kastamonu İl Başkanlığı görevinden ayrılan Cüneyt Cabacı, yaptığı basın açıklamasında Günaydı'nın İl Başkanı olmadığını, bu görevi kendisinin yürüttüğünü söyleyerek algı oluşturmaya çalıştı. Ancak Cabacı'nın algı operasyonu çok fazla sürmedi.
ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
Cüneyt Cabacı'nın 3 hafta önce görevinden ayrıldığı ve İl Başkanlığına, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Günaydı'nın getirildiği öğrenilirken, bu görev değişikliği basına ilan edildi ve bazın internet sitelerinde de yer aldı. Hatta Mustafa Günaydı son olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Günaydı'nın DEVA Partisi İl Başkanı olarak tanınması ve bilinmesine rağmen gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunun ardından Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne kayıtlı olmadığı gerekçe gösterilerek DEVA Partisi İl Başkanı olmadığı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılırken konuya ilişkin bilgi ve belgelere SABAH ulaştı.
ALİ BABACAN'IN ONAYI İLE BU GÖREVİ ÜSTLENDİK
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanlığı'ndan Hüseyin Canal'ın istifasının ardından göreve gelen Cüneyt Cabacı'nın da görevden alınmasının ardından İl Başkanlığı görevine getirilen Günaydı, göreve gelmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Genel Başkanımız sayın Ali Babacan'ın onayı ile bu zorlu görevi üstlendik.