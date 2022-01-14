DEVA’nın algı operasyonu çöktü! Gizlemeye çalıştıkları FETÖ’cü il başkanı deşifre oldu





ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

Cüneyt Cabacı'nın 3 hafta önce görevinden ayrıldığı ve İl Başkanlığına, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Günaydı'nın getirildiği öğrenilirken, bu görev değişikliği basına ilan edildi ve bazın internet sitelerinde de yer aldı. Hatta Mustafa Günaydı son olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.