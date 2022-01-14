Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırıları kınadı!
Giriş Tarihi: 14.1.2022 21:29 Son Güncelleme: 14.1.2022 21:32

Dışişleri Bakanlığı Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırıları kınadı!

Dışişleri Bakanlığı Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırıları kınadı!

Dışişleri Bakanlığı Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında yazılı açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, "Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz.

Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir" ifadelerinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırıları kınadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA