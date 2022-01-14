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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Evlat nöbetine katılım sürüyor

Evlat nöbetine katılım sürüyor
Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan ya da kandırılıp dağa götürülen annelerinin HDP önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Dağa kaçırılan 17 yaşındaki Enes Görmez'in annesi Çiğdem Adak, Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı. Eylem yapan aileler tarafından Türk bayrakları ve sloganlarla karşılanan anne Çiğdem Adak, oğlunun HDP'liler tarafından kandırılıp dağa gönderildiğini söyledi. 10 aydır oğlundan bir haber alamadığını belirten anne Adak, oğlu Enes'i alana kadar HDP önünden ayrılmayacağını ifade etti. Hüseyin KAÇAR / SABAH
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Evlat nöbetine katılım sürüyor
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