Son dakika | İzmir Büyükşehir’e tepki çığ gibi; Rotary’ye zengine var, İzmir’e yok

Grand Plaza'ya yapılacak 60 milyon TL'lik sermaye aktarımı ve Rotary Kulübü ile yapılacak etkinlik Meclis'i karıştırdı. Önerge, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla onaylandı. Üye Fikret Mısırlı, "Grand Plaza'ya, 2014'ten bu yana 134 milyon sermaye aktarıldı. 82 milyon açık var. Belediyenin ulaşım, altyapı gibi hizmetlerden zarar etmesi anlaşılabilir ancak fuar, restoran gibi gelir getirmesi beklenen konularda zarar etmesi kabul edilemez. Grand Plaza bugün belediyenin en kıymetli 11 mülkünde kiracı konumunda. 109 milyon gelir, 104 milyon personel gideri var. Grand Plaza çok gerekli mi" diye sordu.
'ARKA SIRADAKİLER'
AK Partili Özgür Hızal ise Grand Plaza zararının tam bir işbilmezlik örneği olduğunu söyledi. Hızal, "Muazzam kar beklemiyoruz. Ama kamu kaynağını doğru kullanın. Nefes diye mekan var. Oraya 'arka sıradakiler' diye tabir ettiğiniz bir vatandaş oturup çay içemez. Ciddi pahalı bir yer. Maalesef arka sıradakiler oraya gelsin istemiyorsunuz. 'Halkın bakkalı' diyorsunuz. 8 liralık alışverişe 17 lira kargo parası alıyorsunuz. Halk bunun neresinde" diye sordu. Alsancak Rotary ile Büyükşehir'in düzenleyeceği Genç Solistler Yarışmasıgiderlerinin belediye tarafından karşılanmasını eleştiren Hızal, "İBB maaşları ödeyemiyor. Burada kaç kişiye konaklama hizmeti verilecek. Milyonun üzerinde para harcanacak" dedi.
HALKIN BAKKALI HALKTAN KOPUK
GRAND Plaza, kentin çeşitli noktalarında mülkiyeti Büyükşehir'e ait cafe, ve restoranlar işletiyor. Balçova'da Dede Dağı'ndaki teleferik tesisleri ile yine Bornova'daki doğal kaynak suyu şişeleme tesisi Grand Plaza şirketi tarafından işletiliyor. Grand Plaza şirketi 'Halkın bakkalı' adı altında kentin değişik ilçelerinde hizmete koyduğu marketlerde de kooperatifler eliyle üretilen doğal ürünleri tüketici ile buluşturuyor. Ancak Grand Plaza'ya sık sık, "İzmir'in zengin kesimine hizmet götürdüğü, dar gelirlileri göz ardı ettiği" eleştirileri yapılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün hanım, Halkın Bakkalı'nda böyle şov yapmıştı.