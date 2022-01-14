Türk donanma tarihinde bir ilk! Yerli ve milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envantere giriyor

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi olma özelliği taşıyan test ve eğitim gemisi TCG Ufuk, bugün düzenlenecek tören ile Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve Türk donanmasının hizmetine girecek. Türkiye'nin denizlerdeki milli gücünü bir kademe daha artacak.
AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreni İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
TCG Ufuk (A-591) gemisi STM ana yükleniciliğinde inşa edildi. Test ve Eğitim Gemisi olarak geliştirilen TCG Ufuk, sinyal ve elektronik istihbarat görevlerinde de kullanılabilecek. Bu nedenle Test ve Eğitim gemisi olmasına rağmen Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi olarak da kayıtlara geçiyor.
MİLGEM Ada Sınıfı Korvet tekne formu kullanılarak dizayn edilen Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), ağır iklim ve deniz şartlarında 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabilecektir. Gemi 99,5 metre tam boya, 14,4 metre azami genişliğe, 2 bin 400 ton deplasmana ve 3,6 metre su çekimine ve 10 tonluk bir helikopter için iniş platformuna sahip.
Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından geliştirildi. Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.