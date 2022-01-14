Türk donanma tarihinde bir ilk! Yerli ve milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envantere giriyor

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi olma özelliği taşıyan test ve eğitim gemisi TCG Ufuk, bugün düzenlenecek tören ile Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve Türk donanmasının hizmetine girecek. Türkiye'nin denizlerdeki milli gücünü bir kademe daha artacak.

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreni İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TCG Ufuk (A-591) gemisi STM ana yükleniciliğinde inşa edildi. Test ve Eğitim Gemisi olarak geliştirilen TCG Ufuk, sinyal ve elektronik istihbarat görevlerinde de kullanılabilecek. Bu nedenle Test ve Eğitim gemisi olmasına rağmen Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi olarak da kayıtlara geçiyor.