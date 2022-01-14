Türkiye’ye örnek 5 yıldızlı rehabilitasyon merkezi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in Bağlum semtinde açtıkları "Doğal Yaşam Alanı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi"ni SABAH'tan Tolga ÖZLÜ ile birlikte gezdi ve birçok türde köpeğin rehabilitasyon aşamalarını anlattı. Özellikle kamuoyunda Gaziantep'teki Asiye Ateş adlı çocuğun pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanması ile gündeme gelen tehlikeli ve yasaklı türdeki köpeklerle ilgili Keçiören Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Altınok, öncelikle bu tür köpek besleyenlere verilen cezanın 12 bin TL olduğunu hatırlattı. Rehabilitasyon merkezinde şuanda 70 tehlikeli türde köpek bulunduğunu ifade eden Başkan Altınok, "Bunların rehabilite sürecini başlattık. Rehabilite edilenlerle rehabilite süreci devam edenleri ayırarak farklı noktalarda muhafaza ediyoruz." dedi. Rehabilitasyon Merkezini Sokak canlıları için de cazip hale getirdiklerini söyleyen Altınok, şu bilgileri verdi:

PATİLERE KONFORLU YAŞAM

"Burada yaklaşık 100 bin metrekarelik devasa alana kurduğumuz 'Doğal Yaşam Alanı' ile burayı hayvanlarımız için cazip hale getirdik. Canlılarımız merkezimizde özgürce gezerek alttan ısıtmalı kulübelerimizde yatabiliyor. Sokaklarda zor şartlarda yaşayan canlılarımıza burada konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz. Elbette vatandaşlarımızdan da şikâyetler geliyor.

Ben sürekli sokaklarda vatandaşlarımızla iç içeyim. Vatandaşlarımız sokak köpekleriyle ilgili taleplerini doğrudan bana iletebiliyorlar. Biz de 10 dakika içinde ekiplerimizi ilgili noktaya yönlendiriyoruz. Aynı zamanda belediyemize gelen diğer ihbarları da göz önünde bulundurarak ekiplerimizi sevk ediyoruz. Kimi zaman hayvanseverlerimiz tepki gösteriyor ama biz de onları rehabilitasyon merkezimize davet edip gezdiriyoruz. Burayı gördükten sonra da bizlere teşekkür ederek gönül rahatlığıyla buradan ayrılıyorlar."

AYLIK 1 MİLYON TL HARCANIYOR

Rehabilitasyon Merkezine bir milyon TL değerinde bakım ve tedavi ekipmanı kazandırdıklarını da söyleyen Altınok, "Canlılarımızı yaşatmak için 1 milyon TL değerinde tedavi cihazları satın aldık. Aylık 1 milyon TL'den fazla da hayvanlarımız için yiyecek ve ekstra gıda harcaması yapıyoruz. Sokak hayvanlarımızı tedavi etmek için yoğun bakım üniteleri, tam kan ve biyokimya cihazı, gaz anestezi cihazı, ultrasonografi, hasta başı monitörü, idrar analiz, diş bakım cihazı, kulak ve göz muayene cihazları aldık. Burada bir idari bina, 3 bölmede toplam 52 yazlık, 52 kışlık padok, 5 karantina odası bir ameliyathane bir yem hazırlama ve 2 mama deposu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları için Ankara'daki hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi eksikliğine de dikkati çeken Başkan Altınok Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de şu çağrıyı yaptı:

"BÜYÜKŞEHİR ÖRNEK ALABİLİR"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin lafla sözle hayvan sevgisi var ama hizmet ve icraat yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi bazı devletlerin bile bütçesinden fazladır. Rehabilitasyon merkezi hizmetlerini de bu bakımdan Ankara Büyükşehir Belediyesi yapmalı. Hızla Başkentimize büyük bir rehabilitasyon merkezi ve doğal yaşam alanı kazandırmalı.

Bizler yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizim tesisimizi örnek alabilir, proje anlamında da kendilerine her türlü desteğe hazırız. Şayet bir gün rehabilitasyon merkezi yapmak isterlerse örnek proje olarak kapılarımızı kendilerine de açarız. Mansur Bey, meclis üyeleri ya da Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer gelerek tesisimizi görebilir. Sokak hayvanlarımıza bakım, tedavi ve yaşam alanı hizmetini nasıl sunduğumuzu görebilirler. Projemizi kendilerine rahatlıkla anlatabiliriz. Yeter ki Ankara'ya ve Ankaralılara hizmet etsinler."

AMELİYAT BİLE YAPILABİLİYOR

Vatandaşların evlerinde besledikleri canlılara da ücretsiz tedavi hizmeti verdiklerini aktaran Altınok, şu bilgileri paylaştı: "Ameliyattan kısırlaştırma işlemine kadar her türlü işlemi ücretsiz yapıyoruz. Burada herhangi kötü bir kokuya rastlayamazsınız. Yıkanması lazım olan tüm canlarımızı rutin olarak temizliyoruz. Belediye hizmet binamızda da butik olarak kliniğimiz var burada da ameliyat ve diğer tedavi işlemlerini yapıyoruz. Buradaki rehabilitasyon merkezimize gelemeyen vatandaşlarımız belediyeye gelerek rahatlıkla hizmet alabiliyorlar. Rehabilitasyon merkezimizde ve belediye binamızda toplamda 50 kişilik bir ekip var veterinerden, teknikere yardımcı personelden temizlik ekibine kadar birçok hizmeti rahatlıkla verebiliyoruz. Vatandaşlarımız dilediği zaman doğal yaşam alanımızda bulunan canlılarımızı severek besleyebiliyor. Türkiye'nin birçok noktasından ve Ankara'nın birçok ilçesinden burayı ziyaret eden ve çalışma sistemimizi görmeye gelenler var. Gerek belediyeler gerekse sivil toplum kuruluşları buraya hayran kalıyor."

ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ İÇİN GEZİ

Rehabilitasyon merkezinde sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını söyleyen Altınok, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için buraya çeşitli geziler düzenliyoruz. Özellikle küçük ırk canlılarımız için kurduğumuz kreş tadında sıcacık yuvalar okullardan, kreşlerden gelen öğrencilerimizin ilgi odağı oluyor. Öte yandan talep eden vatandaşlarımıza da mama veriyoruz. Sokakta yaşayan canlılarımız için de şehrimizin dört bir yanına mama dağıtıyoruz." dedi.

EVCİL HAYVAN OTELİ ÇOK YAKINDA KEÇİÖREN'DE HİZMETE AÇILIYOR...

Altınok, çok yakında yine belediyecilikte bir ilke imza atarak muhteşem bir "Evcil Hayvan Oteli"ni hizmete açacaklarını dile getirerek, "Evcil hayvanlarını kısa süreli konaklatmak isteyen aileler için son derece temiz, gezinti parkurları, oyun alanları, havuz ve açık-kapalı konaklama alanlarıyla yine Türkiye'ye örnek bir Can Dost Otelini hizmete açıyoruz." dedi.