THY’den flaş karar! İç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 6 Eylül 2021 ) tarihinden itibaren iç hat uçuşlarında check-in sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu.







Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Ekşi "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır." diye yazdı