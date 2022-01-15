Kazakistan Büyükelçisi’nden açıklama: Bu olaylar bizim için ders olsun





'BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR'



Saparbekuly, bu süreçte Kazak-Rus çatışması çıkarılmasına ortam oluşturulmak istenmesinin amacının olayların arkasındaki karanlık gruplara hizmet etmek olduğunu kaydederek şöyle konuştu:



"Bu olayların hepsi birbiriyle bir şekilde bağlantılı oldu. Olaylar bizim için çok trajik, birçok hayat yitirildi. Gencecik şehitler, askerler var. Çocuklar var. Diri diri arabalarında yanan aileler var. Bunların hepsi büyük bir acıdır. Bu olayın en büyük nedenlerinden birisi de halk arasındaki özellikle sosyoekonomik alandaki birçok akut ve önemli problemler. Kazakistan 2000 yılından beri gelişim gösterdi; ama bu gelişimle beraber halkın gelir adaletinden faydalanamaması, yani adaletli gelirin sağlanamaması maalesef bu dönemde Kazakistan'da birçok oligarşik tabaka oluştu. Bir taraftan halk bir aylık maaşını zor kazanırken bu tür zenginler halkın birisinin kazandığı bir aylık maaşı 5 dakikada harcayabilir lükse ulaştı. Bunun hepsini halk görüyor tabii ki. Bunu Cumhurbaşkanımız da görüyor. O açıdan özellikle eğitim, bilim, sağlık alanında birçok reformların yapılması gerektiğini söyledi. Maalesef devlet gücünü kullanarak oligarşik yapıyı oluşturan zenginlerimizin de artık vicdani olarak bu zenginlikleri Kazakistan halkıyla paylaşmasının zamanı geldiğini vurguladı cumhurbaşkanımız. Geleceğe daha çok umutla bakıyoruz. Bizim Türkçede bir atasözü var; 'Bir musibet bin nasihatten iyidir' diyorum. Daha kötü olaylar da olabilirdi. Ama bu olaylar bizim için ders olsun."