Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler

Geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandığı belirlenen Z.A'nın mezarına PKK'yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapıldı.
İBB SESSİZ KALDI
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kontrolündeki Osmangazi Mezarlığı'nda yaşanan skandala İBB ise sessiz kaldı. Ekrem İmamoğlu
, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na yerel seçimlerde CHP
Sultanbeyli Belediye başkan adayı olan ancak kazanamayan Ayhan Koç
'u atamıştı. İstanbul'un başka bir ilçesinde daha benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden olmuştu. Belediyenin sözde yenilediği çocuk parkındaki terörist sembollerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak büyük tepki toplamıştı.