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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler

HALİT TURAN HALİT TURAN
Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler

İstanbul Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı'ndaki bir mezara, terör örgütü PKK'yı simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi Osmangazi Mezarlığı'nda Z.A. isimli mezar peyzajı, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslendi. Yapılan araştırmalarda mezarın Elazığ nüfusuna kayıtlı Z.A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.'nın ise 21 Aralık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenildi

Geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandığı belirlenen Z.A'nın mezarına PKK'yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapıldı.

İBB SESSİZ KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kontrolündeki Osmangazi Mezarlığı'nda yaşanan skandala İBB ise sessiz kaldı. Ekrem İmamoğlu, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na yerel seçimlerde CHP Sultanbeyli Belediye başkan adayı olan ancak kazanamayan Ayhan Koç'u atamıştı. İstanbul'un başka bir ilçesinde daha benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden olmuştu. Belediyenin sözde yenilediği çocuk parkındaki terörist sembollerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak büyük tepki toplamıştı.
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Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler
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