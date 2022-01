Olimpiyatlar için Çin’e gidecek sporculara soykırım çağrısı: Doğu Türkistan’daki zulmü duyurmak için her skordan sonra bu işareti yapın!”

Çin'de düzenlenecek olan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları (4-20 Şubat) organizasyonu öncesinde Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmüne dikkat çekmek isteyen uluslararası örgütler çeşitli tepkilerini sosyal medyadan yaymaya çalışıyor. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri de olimpiyatlar öncesinde Çin'in Doğu Türkistanlılara yaptığı işkenceyi, tecavüzü, yaşam haklarının ellerinden alınmasını ve soykırımı gündeme getirmek için harekete geçti.

ÇİN'DEKİ KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILACAK SPORCULARA EL İŞARETİ ÇAĞRISI

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı #score4rights2022 etiketiyle TT çalışması başlatarak, Çin'deki Doğu Türkistanlı Müslümanların işkenceye uğramasına, toplama kamplarına kapatılmasına ve her alanda soykırıma maruz bırakılmasına dikkat çekiyor. Çin'de yapılacak Olimpiyatlara katılacak sporculara bir çağrıda bulunan her iki kuruluş, sporcuların her skordan sonra Doğu Türkistan'daki işkenceye ve toplama kamplarına dikkat çekmek için yarım ay şeklindeki el işaretini yapmaya davet etti.

ÖNDER: "HER SKORDAN SONRA SİZİ AŞAĞIDA BULUNAN İŞARETİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği sosyal medya hesabından sporculara davetini şu şekilde dillendirdi: "Seninleyiz Doğu Türkistan! Çin'de yapılacak olimpiyatlara katılacak sporculara çağrıda bulunuyoruz; Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmü tüm dünyaya duyurmak için yaptığınız her skordan sonra sizi aşağıda bulunan işareti yapmaya davet ediyoruz. #score4rights2022"

ÖNDER BAŞKANI ABDULLAH CEYLAN: "ZULMÜN RENGİ, MAZLUMUN KİMLİĞİ OLMAZ"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara karşı uyguladığı soykırım ve zulümle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaparak, "Yaşanan zulme karşı sessiz kalma! Zulmün rengi, mazlumun kimliği olmaz. Çin'de yapılacak olimpiyatlar öncesi zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmü tüm dünyaya duyurmak ve olimpiyatlara katılacak sporculara çağrıda bulunmak için dünya genelinde bir kampanya yürütülüyor. Bizler de bu kampanyayı ülkemizde duyurmak ve mazlumları sesi olmak için bu akşam 20.00'da yapılacak TT çalışmasına destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

İHH: "DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ TOPLAMA KAMPLARI KAPATILSIN!"

İHH İnsani Yardım Vakfı ise "Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatılsın!" diyerek Çin'deki olimpiyatlara katılacak olan sporcuları her skordan sonra el işareti yapmaya sosyal medyadan davet edip şunları söyledi: "Yanındayız Doğu Türkistan Çin'de yapılacak olimpiyatlara katılacak sporculara çağrıda bulunuyoruz; Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmü tüm dünyaya duyurmak için yaptığınız her skordan sonra sizi aşağıda bulunan işareti yapmaya davet ediyoruz."