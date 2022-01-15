SON DAKİKA: CHP’li belediyeyi 2 ay boyunca aradılar! Tek bir yanıt alamayınca bozulan yolları imece usulü yaptılar...

Bugün sabah saatlerinde bozulan yollarını tamir etmek için kepçe ve traktörlerle çalışmaya başladılar. Kepçe ile önce yollara şarampol açtılar. Ardından, yolun su biriken çukur bölümlerini doldurdular. Heyelan yaşanan alanlardaki molozları kepçe ve traktör yardımı ile aldılar. Çamurlu toprakları alarak dere kenarına götürüp döktüler. Vatandaşlar yaşadıkları durumla ilgili Kumluca Belediyesinden ve mahalle muhtarından yardım istediklerini ancak taleplerinin yerine getirilmediğini söylediler.