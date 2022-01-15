Türkiye Uzay Ajansı’ndan Sözcü’nün haberine yalanlama: Şiddetle kınıyoruz...

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Açıklamada, 15 Ocak 2022 tarihli 31720 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda Milli Uzay Programı 1. safha çalışmaları için öngörülen 20 bin lira projenin yatırım programında izlenebilmesi için bütçe tekniği gereği "iz bedeli" olarak belirlendiği belirtilerek 2021 yılında benzer şekilde, iki önemli proje için Ajansa 1 milyar 890 milyon lira ödenek tahsisini müteakip 270 milyon lira ilgili kurumlara aktarıldığı ifade edildi.