Bakan Akar 'cezalandırma operasyonunun" detaylarını açıkladı

Teröristlerin sınır hattına döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un şehit olduğu saldırıdan sonra bölgede operasyonlar başlatıldı. Söz konusu bölgede yer alan teröristlerin tespit edilmesi amacıyla İHA (İnsansız Hava Aracı) ile sınırdaki keşif gözetleme vasıtaları PKK/YPG'li teröristleri adım adım takip etti.



Her hareketleri kontrol altına alınan ve bölgede kıstırılan teröristlerin gizlendiği yerler tek tek tespit edildi. Operasyon öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin zarar görmemesine hassasiyet gösterirken, alınan görüntüler 'cezalandırma operasyonunun' sevk idare edildiği harekât merkezinde komutanlar tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Alınan koordinatların ardından PKK/YPG terör hedefleri vurulmayı başlandı.



Etkili menzili yaklaşık 40 kilometre olan milli ve yerli Fırtına Obüsleri, terör hedeflerini nokta atışları ile ateş altına aldı. Fırtına Obüsler, hedefleri etkili bir şekilde vururken, aralarında sözde yönetici kadrosunda yer alan PKK/YPG'li teröristlerin de bulunduğu 44 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonrası bölgede yapılan keşif sonucu, teröristlerin ağır kayıplar aldığı ve açıklanan sayının artabileceği de belirtiliyor.



Cezalandırma operasyonunda, PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı araçlar, kontrol noktaları ve uçaksavar bataryaları da imha edilirken, Fırtına Obüsler'in vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların da olduğu belirtildi.