Ev temizlediler, yemek yaptılar

Omicron'un baskın varyant haline gelmesi ile birlikte günlük vaka sayıları hızla artarken bu durum TBMM'ye de yansıdı. Milletvekillerinden arka arkaya testlerinin pozitif çıktığı bilgisi gelmeye başladı. Aşıları nedeniyle hastalığı hafif atlatan AK Partili milletvekilleri karantina günlerini anlattı. Karantinada tek başına kalan bazı erkek vekiller yemek de yaptı temizlik de...Ankara'daki evimde geçirdim süreyi. Eviminher yeri evrak doluydu. Dosyaları ayıkladım,atılması gerekenleri attım. Ev hanımı olarakevde eşyaların tasnifini (temizlik yapmakanlamında) yaptım. Evdeki tasnifin zihnindede konumlanma yapmasına neden olduğunudüşünüyorum. Zihnimi açtım. Okuma yaptım.Aslında birbelirti yoktu. Bir etkinlik için test yaptırdım vepozitif çıktım. Ben Ankara'da, eşim ve çocuklarİstanbul'daydı. Gelmek istediler amave sıkıntı olacağı endişesi ile kabuletmedim. Karantina süresini evdekendim geçirdim. Ev işlerini yapankişiye de izin verdiğimiz için evisüpürdüm, yemek yaptım. Kitaplarımıayırdım. 5 koli kadar kitabı VeyselTiryaki Kütüphanesi'ne gönderdim.Bir hafta boyunca Trabzonspor'un maçlarınıseyrettim tekrar tekrar, Bütün rakiplerimizianaliz ettim. Kitap ve günlük gazeteleri okuyupbiraz da spor yaptım.Öğretmenlik Yasa Teklifininyaklaşık 600 sayfa olan tutanaklarınıokudum.Birikmiş birtakımkonular vardı onlaraodaklandım.