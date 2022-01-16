Ev temizlediler, yemek yaptılar

Omicron'un baskın varyant haline gelmesi ile birlikte günlük vaka sayıları hızla artarken bu durum TBMM'ye de yansıdı. Milletvekillerinden arka arkaya testlerinin pozitif çıktığı bilgisi gelmeye başladı. Aşıları nedeniyle hastalığı hafif atlatan AK Partili milletvekilleri karantina günlerini anlattı. Karantinada tek başına kalan bazı erkek vekiller yemek de yaptı temizlik de...
TEMİZLİK YAPTIM, ZİHNİMİ AÇTIM:
(Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin)
Ankara'daki evimde geçirdim süreyi. Evimin
her yeri evrak doluydu. Dosyaları ayıkladım,
atılması gerekenleri attım. Ev hanımı olarak
evde eşyaların tasnifini (temizlik yapmak
anlamında) yaptım. Evdeki tasnifin zihninde
de konumlanma yapmasına neden olduğunu
düşünüyorum. Zihnimi açtım. Okuma yaptım.
EVİ SÜPÜRDÜM, YEMEK YAPTIM:
(Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı)
Aslında bir
belirti yoktu. Bir etkinlik için test yaptırdım ve
pozitif çıktım. Ben Ankara'da, eşim ve çocuklar
İstanbul'daydı. Gelmek istediler ama
ve sıkıntı olacağı endişesi ile kabul
etmedim. Karantina süresini evde
kendim geçirdim. Ev işlerini yapan
kişiye de izin verdiğimiz için evi
süpürdüm, yemek yaptım. Kitaplarımı
ayırdım. 5 koli kadar kitabı Veysel
Tiryaki Kütüphanesi'ne gönderdim.
TRABZON MAÇLARINI İZLEDİM:
(Trabzon Milletvekili Salih Cora)
Bir hafta boyunca Trabzonspor'un maçlarını
seyrettim tekrar tekrar, Bütün rakiplerimizi
analiz ettim. Kitap ve günlük gazeteleri okuyup
biraz da spor yaptım.
600 SAYFALIK TUTANAK OKUDUM:
(Konya Milletvekili Orhan Erdem)
Öğretmenlik Yasa Teklifinin
yaklaşık 600 sayfa olan tutanaklarını
okudum.
Birikmiş birtakım
konular vardı onlara
odaklandım.