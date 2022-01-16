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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Ev temizlediler, yemek yaptılar

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Ev temizlediler, yemek yaptılar

Kovid-19 olan AK Partili vekiller izolasyon sürecini anlattı. Özlem Zengin temizlik, Hayati Yazıcı yemek yaptı. Salih Cora Trabzonspor’un maçlarını izlerken, Orhan Erdem ise süreci tutanak okuyarak geçirdi

Omicron'un baskın varyant haline gelmesi ile birlikte günlük vaka sayıları hızla artarken bu durum TBMM'ye de yansıdı. Milletvekillerinden arka arkaya testlerinin pozitif çıktığı bilgisi gelmeye başladı. Aşıları nedeniyle hastalığı hafif atlatan AK Partili milletvekilleri karantina günlerini anlattı. Karantinada tek başına kalan bazı erkek vekiller yemek de yaptı temizlik de...
TEMİZLİK YAPTIM, ZİHNİMİ AÇTIM: (Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin) Ankara'daki evimde geçirdim süreyi. Evimin her yeri evrak doluydu. Dosyaları ayıkladım, atılması gerekenleri attım. Ev hanımı olarak evde eşyaların tasnifini (temizlik yapmak anlamında) yaptım. Evdeki tasnifin zihninde de konumlanma yapmasına neden olduğunu düşünüyorum. Zihnimi açtım. Okuma yaptım.
EVİ SÜPÜRDÜM, YEMEK YAPTIM: (Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı) Aslında bir belirti yoktu. Bir etkinlik için test yaptırdım ve pozitif çıktım. Ben Ankara'da, eşim ve çocuklar İstanbul'daydı. Gelmek istediler ama ve sıkıntı olacağı endişesi ile kabul etmedim. Karantina süresini evde kendim geçirdim. Ev işlerini yapan kişiye de izin verdiğimiz için evi süpürdüm, yemek yaptım. Kitaplarımı ayırdım. 5 koli kadar kitabı Veysel Tiryaki Kütüphanesi'ne gönderdim.
TRABZON MAÇLARINI İZLEDİM: (Trabzon Milletvekili Salih Cora) Bir hafta boyunca Trabzonspor'un maçlarını seyrettim tekrar tekrar, Bütün rakiplerimizi analiz ettim. Kitap ve günlük gazeteleri okuyup biraz da spor yaptım.
600 SAYFALIK TUTANAK OKUDUM: (Konya Milletvekili Orhan Erdem) Öğretmenlik Yasa Teklifinin yaklaşık 600 sayfa olan tutanaklarını okudum. Birikmiş birtakım konular vardı onlara odaklandım.

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Ev temizlediler, yemek yaptılar
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