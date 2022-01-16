HDP’li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu

KAREKOD İLE İLAÇ TAKİBİ

Kamuoyuna da yansıyan teröristlere ilaç sağlama olayının detayları de dosyada yer aldı. Bunu göre öldürülen teröristlerde ilaçlar bulundu. Bu ilaçların üzerindeki kare kodlardan nereden alındığının izi sürüldü. Önce ilacı satan eczaneye ulaşıldı. Buradan da reçeteyi yazan doktora.

Reçete Adıyaman'da bir aile hekimi tarafından yazılmıştı. Hekim, "Ben insanlara yardım olsun diye bazı ilaçları alıyorum. Bunlar o ilaçlardır" savunması yaptı. Bu olay ile ilgili 10 sağlık çalışanından biri ihraç edildi. Güzel olayının ortaya çıkmasından sonra sağlık çalışanları ile ilgili yeni bir soruşturma da açılabileceği belirtiliyor.