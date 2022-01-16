Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu! 492 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-15 Ocak tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, Urla ve Çeşme'de toplam 492 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayların organizatörü olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İLÇEDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 14-15 Ocak tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde 115 Afganistan, 112 Bangladeş, 45 Somali, 21 Suriye, 11 Eritre, 5 Pakistan, 2 Yemen, 1 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 313 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, 94 Afganistan, 73 Suriye, 6 Pakistan, 5 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 179 düzensiz göçmen kurtarıldı ve olayın organizatörü olduğu tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yakalanan şahısların adli işlemleri devam ederken, düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip geri gönderme merkezine teslim edilecek.



