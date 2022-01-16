Minibüsle çarpışan genç kurye öldü

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada Necati Yasin Batır (19) idaresindeki motosiklet ile Mehmet Kılıç yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletli kurye sürücüsü Batır, yola savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde talihsiz gence ilk müdahaleyi yapmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, 19 yaşındaki kurye, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.