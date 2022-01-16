Otomobil takla attı 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Alt Geçidi
'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından bir anda kontrolden çıkarak takla attı.
Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Olayla ilgili soruşturma başlattı.