İçışlerı Bakanı Süleyman Soylu
dün AK Parti Sinop
İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Soylu burada telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı aradı. Telefondan salondakilere seslenen Erdoğan şunları söyledi: "Teşkilatımızın değerli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım. 2023 Haziran
bizim çok önemli bir sınav. Sinop'a zaten bugüne kadar ana muhalefet belediyelerinin vermiş olduğu en ufak bir hizmet yok. Ne hizmet verilmişse bugüne kadar AK Parti iktidarı olarak bizler verdik. Vermeye devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar" dedi.