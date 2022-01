AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan İBB Başkanına yanıt:  2.5 yılda borç 41.6 milyar TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" dedi.



Bu duruma Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul'la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir" ifadeleriyle karşılık verdi.



İBB yönetiminin aldığı dış borçlar nedeniyle iflasın eşiğine gelmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. İBB iflasın eşiğine başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





*Alt ve üst yapı yatırımları, toplu taşıma, sosyal yardımlar başta olmak üzere her alanda sayısız eser kazandıran AK Parti döneminde, 28 milyar TL olarak devredilen borç; 2,5 yılda hizmet yerine reklam üreten CHP yönetimi ile 41.6 milyar TL'ye yükseldi.



*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in dahi 'iflas' uyarısı yaptığı CHP'li İBB, geçtiğimiz Eylül-Ekim aylarında 11 milyar 60 milyon TL'lik ilave borçlanma daha aldı.

*İstanbul'a yatırım ve hizmet bütçesini azaltmasına rağmen reklam ve tanıtım bütçesini artıran CHP'li İBB, hala 10 milyar TL'lik ekstra borçlanma için İBB Meclisi'nden onay istiyor.

*8 milyar TL'lik 2022 finansman bütçesi ve 2022 gelir/gider farkından kaynaklı 2.4 milyar TL'lik bütçe ile birlikte bu yıl sonunda İBB'nin tahmini borcu 73 milyar TL'yi aşacağı öngörülüyor.

*"Temel atmama, metro hatlarını hafriyatla kapatma, otobüs ittirme, karayolu tüneli projesini iptal etme" vizyonuyla belediyenin borcunu her geçen daha da artıran CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'un geleceğini ipotek altına alıyor.

İBB'Yİ 2 YILDA BORÇ ALAMAYACAK DURUMA GETİRDİLER

Göksu, İBB'nin 2 yılda borçlanma limitini doldurduğunu ve yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdiğini söylemişti. Göksu daha önce yaptığı açıklamalarda, İBB'nin iki yılda 43 milyar 402 milyon lira borçlandığını belirterek, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sormuştu.

İmamoğlu'nun engelleme iddialarına ise, "İBB Başkanı her fırsatta, her yerde (beni engelliyorlar) diyor. Bu mu engelleme? Engellesek bu borçlanmayı yapabilir mi?" şeklinde karşılık vermişti.