Alçak oyunları bozacak güçteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın önceki gün Aydın
'da, Adnan Menderes Müzesi
'nde gerçekleştirilen Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde yaptığı konuşma dün paylaşıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devlet inşa edilirken pek çok zorlukla karşılaşıldığının bir gerçek olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilhassa Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP, sadece zihniyet olarak değil fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti
ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Aynı şekilde 27 Mayıs
da ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Darbe döneminde yaşananlar, ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onulmaz yaralar açmıştır."
"Bu isyankâr sükut, milletin kalbinde öyle bir yer etmiştir ki 15 Temmuz'da tanka, topa, silaha bombaya karşı eşi benzeri görülmeyen bir cesaretle karşı koymuştur" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. Demokrasiden nasibini almamış, ömründe kalkınma heyecanını tadacak eser ve hizmet ortaya koyamamış olanların bu şarlatanlıklarını, milletimizin takdirine bırakıyoruz. Şöyle bir geriye dönüp baktığında, insanın içinden 'şayet 1960 darbesi
olmasaydı Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hangi istikamette ve hangi hızda sürerdi' diye sormak geliyor. Sonra 1971 muhtırası
ve devamındaki kargaşa yılları. Ardından 1980 darbesi
ve devamındaki siyasi istikrarsızlık dönemi. Akabinde envai çeşit kılıfla üzerimize salınan terör örgütleri aklımıza geliyor ve ister istemez yutkunup kalıyoruz. Türkiye'yi siyasette, ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların, bitip tükenmek bilmeyen oyunlarıyla geçen yıllarımızın ardından üzülmemek maalesef elde değil. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak güce, imkana, kabiliyete, kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik." Tarımın, devletlerin atması gereken en önemli adım olduğunu da vurgulayan Erdoğan, "Petrol filan ayrı bir konu ama tarım, varsa yoksa en önemli çıkış yolu. Bizim de bu dönemde yatırımlarımız çok farklı olacak. Tarımla beraber Allah nasip ederse Karadeniz
'de petrolümüzü çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak" diye konuştu. Bu arada Menderes ailesinden Ümran Menderes ise müzenin yapılması dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.
SÖZDE MİLLETVEKİLİ İÇİN ADIM ATILDI
BAŞKAN Erdoğan, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili için de şunları söyledi:"Şu anda 14 kişi onunla beraber olan var ve süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması ile alakalı adım atıldı. Hatta bu ismini anmamıza gerek yok kişi, sözde milletvekilinin dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk."
KORKMAK MÜSLÜMAN'IN KİTABINDA YAZMAZ
BAŞKAN Erdoğan, "Siz hiç başınıza bir şey gelmesinden korktunuz mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Eğer kefenimizi giyerek bu yola çıkmamış olsaydık devamlı o korkuyu sayıklardık. Rahmetli Sezai üstadımızın 'Kaderin üstünde bir kader vardır' diyor ya işte. Hiç korkmak diye bir şey Müslüman'ın kitabında yazmaz. Ölümü öldüreceksin."
TUĞÇE'YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
AYDIN'DA önceki gün kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem'in (20) doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan, genç kıza altın bilezik hediye etti.
DİVANHANE'DEKİ RESTORASYONU İNCELEDİ
BAŞKAN Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu. Kısıklı'daki konutundan dün öğle saatlerinde ayrılan Erdoğan, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Kasımpaşa'daki alana geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.