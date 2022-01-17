Bakan Varank paylaştı! Türk oyun şirketi Spyke Games’e rekor yatırım

İlk oyunları olan Royal Riches'ı yaklaşık bir ay önce uygulama mağazalarında indirmeye açan şirket, şimdiye kadar toplu olarak 9,5 milyon günlük aktif kullanıcı ve 1 milyar dolarlık gelir elde eden dünyanın en çok hasılat yapan küresel mobil oyunlarının birçoğunu geliştiren deneyimli bir ekipten oluşuyor.